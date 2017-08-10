Экспедиция "Байкал - Аляска" пройдет в 2018 году через Чукотку

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Историко-географическая экспедиция "Байкал - Аляска" по следам сибирских купцов, которая на прошлой неделе сделала остановку на Камчатке, продолжит в 2018 году экстремальный переход, включив в маршрут полуостров Чукотка. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

"Изучив подробно погодные условия, мы приняли решение, что оптимальное время для перехода по Берингову морю в конце июня - начале июля. Для понимания погодных условий: видимость не более 30 м, топ нашей мачты высотой 10 м иногда не было видно вообще, ветер достигал 25 м/с, волна сильная, короткая, море холодное - 5-10 градусов. Холодно, но весело - это наш неофициальный слоган", - сказал Казакевич.

По его словам, тихоокеанский этап экспедиции будет продолжен в июне 2018 года, в планах организаторов - пройти через Чукотку, вдоль побережья. Это наиболее безопасный маршрут, который также интересен в рамках историко- географической экспедиции, поскольку жители двух соседних полуостровов - Чукотки и Аляски - связаны исторически, отметил путешественник. В этом году интерес к проекту проявили жители Якутска, Магадана и Петропавловска. В 2018 году планируется популяризировать маршрут для американской стороны, что может продвинуть Иркутскую область на мировом туристическом рынке.

Прохождение пути за два года делает его более достоверным с исторической точки зрения, поскольку традиционно зимовка и строительство кораблей для морского перехода проходила у иркутских купцов в Охотске или на Камчатке, добавил председатель Иркутского отделения Русского географического общества (РГО), замдиректора Института географии имени В. Б. Сочавы СО РАН Леонид Корытный. "Сейчас проходит много экспедиций, в том числе, по линии РГО, но масштабы, конечно, не те. Мы впервые за последние годы объединили такое количество регионов Сибири и Дальнего Востока. И очень важно, что этот проект связывает прошлое и современность", - сказал Корытный.

Экспедиция "Байкал-Аляска" стартовала из Иркутска 30 мая 2017 года. Ее участники впервые за 150 лет проходят путь сибирских купцов, основавших первые русские поселения в Северной Америке. Общая протяженность маршрута - более 11 тыс. км: через озеро Байкал, реки Лена, Алдан и Мая, Охотское и Берингово моря, а также два водораздельных хребта - в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Всего в экспедиции заняты порядка 20 человек (по шесть-восемь на каждом этапе), это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Камчатки.

Экспедиция включена в перечень мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 80-летия Иркутской области. Она также приурочена к 150-летию продажи Аляски, 210-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, 200-летию прибытия русской эскадры на Гавайи. Проект получил поддержку РГО, Минвостокразвития и МЧС России. Генеральным информационным партером проекта является агентство ТАСС.