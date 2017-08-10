В Петербурге почтили память Анатолия Собчака в 80-ю годовщину со дня его рождения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вспоминают в четверг в 80-ю годовщину со дня его рождения. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге у его могилы состоялась поминальная служба, передает корреспондент ТАСС.
"Дорогие петербуржцы, спасибо всем, кто сегодня пришел, всем, кто помнит, кто чтит", - сказала вдова Собчака Людмила Нарусова, обратившись к собравшимся, после чего поклонилась памятнику.
Возле могилы отслужили литию. К надгробию возложили букет бордовых роз от президента России Владимира Путина. Красные розы принес губернатор Георгий Полтавченко. В церемонии приняли также участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, другие политики и общественные деятели.
В выставочном зале на Невском проспекте на четверг запланировано открытие выставки работ бывшего фотографа Собчака, президента фонда "Петербургская фотолетопись" Валерия Лозовского.
Собчак родился в 1937 году в Чите. Получил юридическое образование, работал адвокатом, затем преподавал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Политическую карьеру Собчак начал в 1989 году, был избран народным депутатом и членом Верховного Совета СССР. В 1990-1991 годах занимал пост председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
В 1991 году был избран мэром Ленинграда, занимал эту должность до 1996 года. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. Скончался в ночь на 20 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области.
Память первого мэра в Санкт-Петербурге увековечена в названии площади на Васильевском острове, недалеко от здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Памятник Собчаку открыт на Большом проспекте Васильевского острова. В мае 2010 года первому мэру посмертно было присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".
В четверг Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала оцифрованные архивные документы о деятельности Собчака. Среди них - материалы, связанные с работой Собчака в Общественной палате Конституционного совещания. Готовятся к публикации недавно открытые записи Собчака, которые он делал на заседаниях конституционных совещаний в 1993 году.