Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге почтили память Анатолия Собчака в 80-ю годовщину со дня его рождения

Общество
10 августа, 14:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, августа. /ТАСС

В выставочном зале на Невском проспекте на четверг запланировано открытие выставки работ бывшего фотографа Собчака Валерия Лозовского

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вспоминают в четверг в 80-ю годовщину со дня его рождения. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге у его могилы состоялась поминальная служба, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Путин: Анатолий Собчак был здравомыслящим человеком и был против распада СССР

Людмила Нарусова назначена членом Совета Федерации от Тувы

Путин принял участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины смерти Анатолия Собчака

15 лет со дня кончины первого мэра Санкт-Петербурга

"Дорогие петербуржцы, спасибо всем, кто сегодня пришел, всем, кто помнит, кто чтит", - сказала вдова Собчака Людмила Нарусова, обратившись к собравшимся, после чего поклонилась памятнику.

Возле могилы отслужили литию. К надгробию возложили букет бордовых роз от президента России Владимира Путина. Красные розы принес губернатор Георгий Полтавченко. В церемонии приняли также участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, другие политики и общественные деятели.

В выставочном зале на Невском проспекте на четверг запланировано открытие выставки работ бывшего фотографа Собчака, президента фонда "Петербургская фотолетопись" Валерия Лозовского.

Первый мэр Петербурга

Собчак родился в 1937 году в Чите. Получил юридическое образование, работал адвокатом, затем преподавал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Политическую карьеру Собчак начал в 1989 году, был избран народным депутатом и членом Верховного Совета СССР. В 1990-1991 годах занимал пост председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

В 1991 году был избран мэром Ленинграда, занимал эту должность до 1996 года. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. Скончался в ночь на 20 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области.

Память первого мэра в Санкт-Петербурге увековечена в названии площади на Васильевском острове, недалеко от здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Памятник Собчаку открыт на Большом проспекте Васильевского острова. В мае 2010 года первому мэру посмертно было присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

В четверг Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала оцифрованные архивные документы о деятельности Собчака. Среди них - материалы, связанные с работой Собчака в Общественной палате Конституционного совещания. Готовятся к публикации недавно открытые записи Собчака, которые он делал на заседаниях конституционных совещаний в 1993 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Степашин, Сергей Вадимович Цуканов, Николай Николаевич Путин, Владимир Владимирович Полтавченко, Георгий Сергеевич Собчак, Анатолий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
2
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
3
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
4
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
5
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
6
Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона
7
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к ним
Темы дня
Новости партнеров
Реклама