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Голикова рассказала Путину о проблемах Отказненского водохранилища на Ставрополье

Общество
10 августа, 14:55 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 10, августа. /ТАСС

Глава Счетной палаты обратила внимание на то, что водохранилище заилено на 62%

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 августа. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова обратила внимание президента России Владимира Путина на проблему заиливания Отказненского водохранилища в Ставропольском крае. Этот вопрос она подняла в ходе двусторонней встречи с главой государства.

"Владимир Владимирович, хочу еще одну вещь сказать. Мне кажется, что она тоже важна, но такое поручение можете дать только вы. Само Отказненское водохранилище, эта мелиоративная система, которая по сути вышла из берегов, - 1965 года постройки, - рассказала Голикова. - Исходя из проектно-сметной документации через 31 год должна была быть осуществлена очистка этого водохранилища: оно заилено на 62%".

Глава Счетной палаты обратила внимание на то, что как только этим летом выпало такое большое количество осадков, уровень воды в водохранилище был превышен. "На сегодняшний день это водохранилище находится на федеральном бюджете. Думаю, что таких объектов у нас достаточно. Это мелиоративная система в ведении Минсельхоза, это не Министерство природных ресурсов", - добавила Голикова в заключение.

Путин попросил письменно изложить суть проблемы.

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