В Сочи учредили первую народную премию в области гостеприимства "Золотой Прометей"

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Сочи учредила первую премию в области гостеприимства для отелей и ресторанов города-курорта. Обладателей статуэтки "Золотого Прометея" определят по итогам голосования, в котором смогут принять участие гости и жители курорта, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии Сочи.

"Награда будет присуждаться по итогам народного голосования и экспертного мнения в 16 номинациях. Премия призвана популяризировать направление "гостеприимство" на курорте", - говорится в сообщении.

В оргкомитете премии ТАСС уточнили, что народное голосование откроется после завершения летнего сезона. "К 1 октября на сайте премии будет составлен шорт-лист из наиболее лояльных к своим гостям отелей, санаториев, ресторанов. В этот список также войдут культурные фестивали и события, которые вызвали большой интерес у туристов", - сказал представитель оргкомитета.

Организаторы премии отметили, что победа в каждой номинации не предполагает денежных выплат. Объявление итогов голосования и награждение финалистов состоится 17 ноября в рамках празднования Дня города.

В 2016 году курорт Сочи посетили 6,5 млн туристов. В этом году отдыхающих принимают более 1,6 тыс. крупных и малых средств размещения, открыты 190 пляжей, запланировано проведение около 200 массовых мероприятий.