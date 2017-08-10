В Сочи учредили первую народную премию в области гостеприимства "Золотой Прометей"

Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентябряСпорт 10 августа, 16:55
"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"Спорт 10 августа, 16:43
Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связкиСпорт 10 августа, 16:13
Выставка о Юрии Любимове откроет фестиваль в Музее Москвы в честь 100-летия режиссераКультура 10 августа, 16:07
Есмантович: Капризову в ХК ЦСКА надо будет доказывать звездный статусСпорт 10 августа, 16:07
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетикеСпорт 10 августа, 15:52
Россиянин Щебелин стал победителем марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 10 августа, 15:41
Синоптики прогнозируют в Свердловской области ночные заморозки до -2 градусовНовости Урала 10 августа, 15:36
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 10 августа, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Сочи учредила первую премию в области гостеприимства для отелей и ресторанов города-курорта. Обладателей статуэтки "Золотого Прометея" определят по итогам голосования, в котором смогут принять участие гости и жители курорта, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии Сочи.
"Награда будет присуждаться по итогам народного голосования и экспертного мнения в 16 номинациях. Премия призвана популяризировать направление "гостеприимство" на курорте", - говорится в сообщении.
В оргкомитете премии ТАСС уточнили, что народное голосование откроется после завершения летнего сезона. "К 1 октября на сайте премии будет составлен шорт-лист из наиболее лояльных к своим гостям отелей, санаториев, ресторанов. В этот список также войдут культурные фестивали и события, которые вызвали большой интерес у туристов", - сказал представитель оргкомитета.
Организаторы премии отметили, что победа в каждой номинации не предполагает денежных выплат. Объявление итогов голосования и награждение финалистов состоится 17 ноября в рамках празднования Дня города.
В 2016 году курорт Сочи посетили 6,5 млн туристов. В этом году отдыхающих принимают более 1,6 тыс. крупных и малых средств размещения, открыты 190 пляжей, запланировано проведение около 200 массовых мероприятий.