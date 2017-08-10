Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи учредили первую народную премию в области гостеприимства "Золотой Прометей"

Общество
10 августа, 15:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, августа. /ТАСС

Награда будет присуждаться в 16 номинациях по итогам голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Сочи учредила первую премию в области гостеприимства для отелей и ресторанов города-курорта. Обладателей статуэтки "Золотого Прометея" определят по итогам голосования, в котором смогут принять участие гости и жители курорта, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии Сочи.

"Награда будет присуждаться по итогам народного голосования и экспертного мнения в 16 номинациях. Премия призвана популяризировать направление "гостеприимство" на курорте", - говорится в сообщении.

В оргкомитете премии ТАСС уточнили, что народное голосование откроется после завершения летнего сезона. "К 1 октября на сайте премии будет составлен шорт-лист из наиболее лояльных к своим гостям отелей, санаториев, ресторанов. В этот список также войдут культурные фестивали и события, которые вызвали большой интерес у туристов", - сказал представитель оргкомитета.

Организаторы премии отметили, что победа в каждой номинации не предполагает денежных выплат. Объявление итогов голосования и награждение финалистов состоится 17 ноября в рамках празднования Дня города.

В 2016 году курорт Сочи посетили 6,5 млн туристов. В этом году отдыхающих принимают более 1,6 тыс. крупных и малых средств размещения, открыты 190 пляжей, запланировано проведение около 200 массовых мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
6
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
7
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама