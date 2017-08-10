В Пятигорске началась публичная защита проектов на молодежном форуме "Машук-2017"

ПЯТИГОРСК, 10 августа /ТАСС/. Около 400 работ по 10 направлениям пройдут публичную защиту в рамках конкурса проектов, который начался в четверг на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2017" в Пятигорске, сообщает пресс- центр форума.

"Форумчане привезли на "Машук" как индивидуальные проекты, так и командные (до пяти человек). Свои идеи уже также защитили порядка 30 представителей некоммерческих организаций. Наибольшей популярностью у авторов проектов уже традиционно пользуется социальная тематика", - говорится в сообщении.

Оценивают проекты участников 20 экспертов из Федерального агентства по делам молодежи.

"Оксфорд-home"

Среди предложений в социальной сфере - создание образовательных центров и лингвистических школ, полезных порталов и развивающих приложений, проведение форумов и фестивалей, профориентационных кампаний, благотворительных и патриотических акций, обучающих игр.

Один из таких проектов - "Оксфорд-home" Натальи Кобылкиной. Автор уже побеждала с ним в грантовых конкурсах, реализовала первый этап, а теперь приехала на "Машук", чтобы получить финансирование на дальнейшее развитие идеи.

"Это центр по изучению иностранных языков, который сегодня успешно работает в Новоселицком районе Ставропольского края. Проект оказался настолько востребованным, что возникла необходимость его расширения. Сейчас мы охватываем 400 человек, но заявки не прекращают поступать. В наших планах открытие новых площадок в населенных пунктах района, тематическое расширение занятий", - рассказала Наталья.

Научное творчество

Другим популярным направлением этого года стало научно- техническое творчество, ориентированное на решение конкретных социальных проблем. Представитель делегации Кабардино-Балкарии Дмитрий Екимов предложил "EasyLearning" - это обучающая игрушка для детей от года до 7 лет.

В зависимости от возраста, она помогает учиться говорить, развивать абстрактное мышление, пополнять словарный запас и даже учить языки. Что особенно важно, проект рассчитан и на детей с особенностями развития.

"У нас есть игрушка в виде машины, к которой мы прикладываем специальные фигурки, изображающие, например, цифры или буквы, и она произносит, что на них изображено, причем, делает это не только по-русски, но и по-английски, - рассказывает Дмитрий. - Для малышей слова меняются на звуки, например, мяуканье при поднесении фигурки кошки. Грант нужен для того, что сделать партию таких машинок и подарить детским учреждениям".

Разработки в медицине, экологии, культуре

Целая серия технических разработок "машуковцев" имеет медицинскую направленность: разработка специфичных пробиотиков, нейронная система мониторинга и контроля здоровья человека, защита теплокровного организма от окислительного стресса при гипотермии и другие.

Одним из значимых трендов нынешнего года стали экологические проекты, которые представлены практически во всех номинациях. Они, как правило, касаются защиты окружающей среды, вторичной переработки сырья, пропаганды экологической культуры.

"Ряд инициатив посвящен сохранению культурного наследия Кавказа. И каждый год актуальной остается тема поддержки людей с ограниченными возможностями", - сообщает пресс- центр форума.

О форуме "Машук"

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске в восьмой раз. Состоятся две смены форума, который начался 5 августа, а завершится 19-го. Первая смена посвящена развитию территории и экологии региона, вторая - экологии общества.

В работе форума принимают участие 2 тыс. человек, в том числе из-за рубежа. На участие в форуме было подано рекордное для "Машука" количество заявок - более 5,2 тыс. Грантовый фонд события составляет 85,5 млн рублей. Деньги будут распределены между 105 индивидуальными проектами и 20 заявками от юридических лиц, победивших в конкурсе.

Индивидуальные проекты смогут претендовать на поддержку объемом в 300, 400 или 500 тыс. рублей, а для юридических лиц объем финансирования определен в 2,5 млн рублей.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.