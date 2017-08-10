МЧС направляет спасателей на помощь застрявшему в устье реки киту

Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентябряСпорт 10 августа, 16:55
"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"Спорт 10 августа, 16:43
Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связкиСпорт 10 августа, 16:13
Выставка о Юрии Любимове откроет фестиваль в Музее Москвы в честь 100-летия режиссераКультура 10 августа, 16:07
Есмантович: Капризову в ХК ЦСКА надо будет доказывать звездный статусСпорт 10 августа, 16:07
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетикеСпорт 10 августа, 15:52
Россиянин Щебелин стал победителем марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 10 августа, 15:41
Синоптики прогнозируют в Свердловской области ночные заморозки до -2 градусовНовости Урала 10 августа, 15:36
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. ДосьеБиографии и справки 10 августа, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.
Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, зашел 13-метровый гренландский кит: ни развернуться, ни выплыть в озеро животное не может.
Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план. "В ближайшее время на Большой Шантар вылетит вертолет Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда со спасателями и оперативной группой Главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита", - сказал собеседник агентства.
Сейчас киту помогают сотрудники национального парка, кита обливают водой при помощи мотопомп. "Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается", - рассказали в региональном управлении МЧС.