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МЧС направляет спасателей на помощь застрявшему в устье реки киту

Общество
10 августа, 16:30 UTC+3 ТАСС

Во время ночного прилива в устье реки в Хабаровском крае зашел 13-метровый гренландский кит, который позже не смог ни развернуться, ни выплыть в озеро

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ТАСС, 10 августа. МЧС России направляет вертолет со спасателями на остров Большой Шантар в Хабаровском крае для оказания помощи в спасении гренландского кита, застрявшего в устье реки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае, зашел 13-метровый гренландский кит: ни развернуться, ни выплыть в озеро животное не может.

Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план. "В ближайшее время на Большой Шантар вылетит вертолет Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда со спасателями и оперативной группой Главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Они отправятся на место, чтобы оценить обстановку и оказать помощь в спасении кита", - сказал собеседник агентства.

Сейчас киту помогают сотрудники национального парка, кита обливают водой при помощи мотопомп. "Он и сам пытается выбраться на воду, но пока у него это не получается", - рассказали в региональном управлении МЧС.

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