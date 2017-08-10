В Карелии тюремный пес Жак нашел заблудившуюся в лесу пенсионерку

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Разыскной пес исправительной колонии в Карелии по кличке Жак помог найти заблудившуюся в лесу пожилую женщину. Как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, накануне днем родственники пенсионерки обратились за помощью к начальнику колонии.
"Родные целые сутки самостоятельно искали 70-летнюю бабушку, которая страдает потерей памяти и имеет проблемы со здоровьем. Руководство колонии незамедлительно организовало поиски. В поисках была задействована и старший инструктор кинологической группы и ее разыскная собака по кличке Жак", - сообщили во ФСИН.
В течение трех часов сотрудница с собакой прочесывала лес, собака периодически теряла след. Пройдя несколько километров, Жак все же нашел заблудившуюся женщину.