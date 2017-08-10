Проект по сохранению Волги в Астраханской области оценили в 25 млрд руб.

АСТРАХАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Региональный проект по сохранению Волги в Астраханской области утвержден и оценивается в 25 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Александр Жилкин.

"Наш проект касается и Западных подстепных ильменей [система мелких озер], и Волго-Ахтубинской поймы, и дельты, и авандельты [подводная часть дельты]. Программа масштабная, объемная, более 25 млрд рублей [необходимое финансирование] только по Астраханской области", - сказал Жилкин.

От расчистки реки до системы мониторинга

Заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды региона Сергей Крылов уточнил, что проект включает в себя, в том числе расчистку порядка 1 тыс. водных объектов [это Волга с ее водотоками, которых на территории региона насчитывается около 900, а также мелкие озера, ерики и так далее]. Кроме того, в рамках программы по сохранению Волги планируется поднять со дна порядка 300 затопленных плавсредств, а также ликвидировать в двух районах области нефтяные ямы, которые использовались для хранения нефтепродуктов, но сейчас заброшены. Они расположены на берегу рек, в связи с чем есть опасность попадания опасных веществ в воду.

Также в рамках программы в Астраханской области планируют расчистить Западные подстепные ильмени, которые являются источником воды для проживающих в этом районе порядка 120 тыс. человек, а также нерестилищами для рыбы. Особенность этих озер в том, что вода здесь обновляется всего один раз в год - во время весеннего половодья, а их пересыхание приводит к перебоям с водоснабжением и гибели рыбы. Для более эффективного управления водой между ильменями установят шлюзы-регуляторы.

Крылов также добавил, что Астраханская область - самый нижний регион по течению Волги и 90% загрязнения реки здесь - это принесенные с более промышленно развитых областей стоки. В связи с этим в области считают чрезвычайно важным наладить мониторинг водных объектов.

"Общая проблема для всей Волги - это создание современной системы мониторинга водных объектов, которая очень устарела. В нашем понимании - это тот фундамент, на котором должно строиться дальнейшее управление водными ресурсами, так как без изученности состояния водных объектов невозможно делать прогноз на их сохранение и развитие. В частности, нужно увеличение гидропостов, расширение перечня показателей, по которым гидропосты будут работать", - заключил Крылов.

Общий проект по спасению Волги

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. километров. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи отмечают сильное загрязнение и плохое качество воды, в ряде случаев достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Для решения проблем загрязнения реки весной 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило и внесло в правительство РФ проект паспорта приоритетного проекта "Оздоровление Волги". Бюджет проекта - 257 млрд рублей до 2025 года. В результате реализации проекта на Волге планируется на 4,5 кубических километра сократить объем загрязненных сточных вод, ликвидировать объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты, а также реконструировать или построить комплексы очистных сооружений, работа которых позволит снизить негативное воздействие на водные объекты.