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Дагестан может принимать по 2 млн туристов в год

Общество
10 августа, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По итогам прошлого года регион посетили 513 тыс. человек

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Республика Дагестан может принимать ежегодно до 2 млн туристов со всей страны и из-за рубежа, но по итогам прошлого года регион посетили 513 тыс. человек. Об этом сообщила начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса Минтуризма республики Муслимат Халимбекова.

"По экспертным оценкам рекреационная емкость республики составляет 2 млн туристов. Уже 513 тыс. туристов мы приняли в прошлом году", - сказала она в рамках презентации туристско-рекреационного потенциала Дагестана.

По словам Халимбековой, в регионе действуют 29 региональных туристических маршрутов, которые востребованы настолько, что в регионе возникает проблема нехватки экскурсоводов. Она также отметила, что наиболее популярны среди туристов посещения Дебрента и многовековой цитадели Нарын-кала, села Кубачи, известного своими изделиями из золота и серебра, и славящегося своей керамикой села Балхар.

Как сообщал ранее ТАСС, 10 марта 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа говорил о том, что макрорегион имеет потенциал по ежегодному приему не менее 10 млн туристов.

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