Автопробег ДОСААФ, стартовавший во Владивостоке, добрался до Волгограда

ВОЛГОГРАД, 10 августа. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Участники международного автопробега, посвященного 90-летию ДОСААФ, прибыли в четверг в Волгоград, передает корреспондент ТАСС.

Пробег стартовал 5 июля во Владивостоке, его протяженность - более 12 тыс. км. В четверг в Волгограде на Мамаевом кургане прошла торжественная церемония, на которой участников пробега поприветствовали волонтеры, члены молодежных военно-патриотических объединений, руководители города и области. После Волгограда колонна разделится на две группы - одна должна финишировать 18 августа в Севастополе, другая - 22 августа в Минске.

"Девиз нашего автопробега, взявшего старт от дальневосточных границ, и финиш которого состоится в Севастополе и Минске: "С гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее и с уверенностью в будущее". Цель пробега - содействовать объединению усилий всех государственных и общественных структур в укреплении государственного патриотизма", - сказал на церемонии в Волгограде председатель центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков.

Как рассказал корреспонденту ТАСС один из непосредственных руководителей автопробега Владимир Копылов, к колонне из легковых автомобилей ДОСААФ по пути следования с Дальнего Востока присоединялись другие автомобилисты, мотоциклисты, даже казаки на лошадях. "А в Омской области к нам прямо в чистое поле приехали женщины на велосипедах, чтобы поклониться иконе Покрова Богородицы, которую мы везем из Владивостока в Севастополь", - сказал Копылов.

"Уверен, сегодня у подножия величественного монумента Родины-матери мы эстафетой пробега связываем воедино наши страны - Россию и Белоруссию, наши регионы. Мы просим передать нашим белорусским друзьям, во все регионы России огромные слова благодарности и приветствия от жителей нашей области, нашего города-героя Волгограда", - сказал на церемонии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.