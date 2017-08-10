Сотрудники МЧС спасли едва не утонувшего жителя Приморья

ТАСС, 10 августа. Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДРПСО) МЧС России спасли мужчину, который едва не утонул при попытке выехать из зоны затопления на велосипеде, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В ночь на 8 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в селе Борисовка на дереве местный житель спасается от воды. Все его попытки выбраться оказались безуспешны. Он пытался самостоятельно выехать из места затопления на велосипеде, но попал в сильное течение и его средство передвижения унесло. Мужчине удалось доплыть до дерева, зацепившись за которое, он решил дождаться помощи спасателей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, двое сотрудников ДРПСО МЧС России незамедлительно выдвинулись с лодкой к указанному месту и сняли с дерева пострадавшего. "Мужчина буквально из последних сил пытался удержаться на дереве, чтобы не упасть в воду. Спасенный выразил искреннюю признательность спасателям, сообщив, что без их помощи не справился бы", - отметил представитель МЧС.

Он напомнил, что всего сотрудники ДВРПСО МЧС России эвакуировали более 80 человек, в том числе 21 ребенка.