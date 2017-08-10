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Роскомнадзор включил в свой реестр Snapchat

Общество
10 августа, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В реестре уже зарегистрированы 89 организаторов распространения информации

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© REUTERS/Thomas White

ТАСС, 10 августа. Роскомнадзор в четверг внес в реестр организаторов распространения информации компанию Snap Inc. - владельца мобильного приложения Snapchat, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", - говорится в сообщении.

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Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с российским законодательством.

Организаторы распространения информации обязаны предоставлять в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия.

В настоящее время в реестре зарегистрированы 89 организаторов распространения информации.

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