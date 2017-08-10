Школьники в Поморье пройдут пешком 120 км и установят памятные доски в честь героев ВОВ

Выдача прокатного удостоверения вызвала новые споры вокруг фильма "Матильда"Культура 10 августа, 20:00
ЦБ: устойчивость финансовой системы в Крыму не вызывает опасенийЭкономика и бизнес 10 августа, 19:41
Под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота с участием более 2 тыс. военныхАрмия и ОПК 10 августа, 19:37
Дортмундская "Боруссия" отстранила футболиста Дембеле от тренировок и игрСпорт 10 августа, 19:04
Казахстанская биатлонистка Пантова будет выступать за РоссиюСпорт 10 августа, 18:54
Производство креветок угрожает экологии и рисоводству ВьетнамаСоциальная ответственность 10 августа, 18:51
Французские фермеры предлагают отстреливать волковСоциальная ответственность 10 августа, 18:42
Игрок клуба НБА "Сакраменто" Рэндольф был арестован за хранение наркотиковСпорт 10 августа, 18:39
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млнСпорт 10 августа, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. Девять школьников и студентов из Архангельской области и Москвы отправились из Северодвинска в детско-юношескую экспедицию "Увековечим память героев Беломорья". Им предстоит пройти пешком 120 км и установить памятные доски в честь героев Великой Отечественной войны, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.
"В рамках двухнедельного пешего путешествия участники экспедиции в память о героях Великой Отечественной войны - уроженцах Онежского района - установят две памятные доски. Также ребята проведут серьезное эколого-краеведческое исследование. Пешком они преодолеют более 120 км по Онежскому полуострову", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония старта экспедиции состоялась сегодня у Вечного огня. Как уточнил руководитель экспедиции Александр Шаларев, Онежский полуостров был выбран для маршрута неслучайно. "Это уникальное место нашей богатой истории, самобытности и культуры. Совмещая две эти вещи - героев и Онежский полуостров, - мы и отправляемся в эту замечательную экспедицию, надеюсь, что, когда мы вернемся, привезем много интересного материала", - отметил он.
По данным пресс-службы, правительство Архангельской области на проведение экспедиции выделило 68 тыс. рублей в форме гранта. "Мы очень рады, что смогли поддержать такой уникальный проект. Он важен не только для вас как участников, но и для ветеранов и, безусловно, для их родственников, с которыми в рамках экспедиции вы обязательно будете встречаться. Уверена, что у вас все получится, все планы обязательно будут реализованы", - сказала на торжественной церемонии старший специалист по работе с молодежью центра "Патриот" Ирина Карбасникова.
По завершении торжественной церемонии участники экспедиции возложили цветы к Вечному огню. В Северодвинск они вернутся 25 августа, добавили в пресс-службе.