Школьники в Поморье пройдут пешком 120 км и установят памятные доски в честь героев ВОВ

ТАСС, 10 августа. Девять школьников и студентов из Архангельской области и Москвы отправились из Северодвинска в детско-юношескую экспедицию "Увековечим память героев Беломорья". Им предстоит пройти пешком 120 км и установить памятные доски в честь героев Великой Отечественной войны, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"В рамках двухнедельного пешего путешествия участники экспедиции в память о героях Великой Отечественной войны - уроженцах Онежского района - установят две памятные доски. Также ребята проведут серьезное эколого-краеведческое исследование. Пешком они преодолеют более 120 км по Онежскому полуострову", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония старта экспедиции состоялась сегодня у Вечного огня. Как уточнил руководитель экспедиции Александр Шаларев, Онежский полуостров был выбран для маршрута неслучайно. "Это уникальное место нашей богатой истории, самобытности и культуры. Совмещая две эти вещи - героев и Онежский полуостров, - мы и отправляемся в эту замечательную экспедицию, надеюсь, что, когда мы вернемся, привезем много интересного материала", - отметил он.

По данным пресс-службы, правительство Архангельской области на проведение экспедиции выделило 68 тыс. рублей в форме гранта. "Мы очень рады, что смогли поддержать такой уникальный проект. Он важен не только для вас как участников, но и для ветеранов и, безусловно, для их родственников, с которыми в рамках экспедиции вы обязательно будете встречаться. Уверена, что у вас все получится, все планы обязательно будут реализованы", - сказала на торжественной церемонии старший специалист по работе с молодежью центра "Патриот" Ирина Карбасникова.

По завершении торжественной церемонии участники экспедиции возложили цветы к Вечному огню. В Северодвинск они вернутся 25 августа, добавили в пресс-службе.