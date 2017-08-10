Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 50-летию туристического маршрута "Золотое кольцо"

Выдача прокатного удостоверения вызвала новые споры вокруг фильма "Матильда"Культура 10 августа, 20:00
ЦБ: устойчивость финансовой системы в Крыму не вызывает опасенийЭкономика и бизнес 10 августа, 19:41
Под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота с участием более 2 тыс. военныхАрмия и ОПК 10 августа, 19:37
Дортмундская "Боруссия" отстранила футболиста Дембеле от тренировок и игрСпорт 10 августа, 19:04
Казахстанская биатлонистка Пантова будет выступать за РоссиюСпорт 10 августа, 18:54
Производство креветок угрожает экологии и рисоводству ВьетнамаСоциальная ответственность 10 августа, 18:51
Французские фермеры предлагают отстреливать волковСоциальная ответственность 10 августа, 18:42
Игрок клуба НБА "Сакраменто" Рэндольф был арестован за хранение наркотиковСпорт 10 августа, 18:39
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млнСпорт 10 августа, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС завершил публикацию специального проекта к 50-летней годовщине маршрута "Золотое кольцо", состоящего из 10 выпусков, каждый из которых посвящен людям, возрождающим древние ремесла, ставшие брендами старинных городов.
В первом репортаже цикла ТАСС рассказал о ремеслах, наиболее ярко представляющих Сергиев Посад: маховой резьбе, сергиево-посадской матрешке и, конечно, о мастерских Троице-Сергиевой лавры. Корреспонденты ТАСС также побывали в гостях у мастеров Ростова Великого, Переславля-Залесского, Ярославля, Костромы, Иванова, Владимира, Суздаля, Касимова и Калуги.
Города "Золотого кольца" - бренд, который за прошедшие полвека стал одним из самых известных туристических маршрутов России.