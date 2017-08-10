Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 50-летию туристического маршрута "Золотое кольцо"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС завершил публикацию специального проекта к 50-летней годовщине маршрута "Золотое кольцо", состоящего из 10 выпусков, каждый из которых посвящен людям, возрождающим древние ремесла, ставшие брендами старинных городов.

В первом репортаже цикла ТАСС рассказал о ремеслах, наиболее ярко представляющих Сергиев Посад: маховой резьбе, сергиево-посадской матрешке и, конечно, о мастерских Троице-Сергиевой лавры. Корреспонденты ТАСС также побывали в гостях у мастеров Ростова Великого, Переславля-Залесского, Ярославля, Костромы, Иванова, Владимира, Суздаля, Касимова и Калуги.

Города "Золотого кольца" - бренд, который за прошедшие полвека стал одним из самых известных туристических маршрутов России.