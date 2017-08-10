Режим ЧС могут ввести в Архангельской обл. для защиты пострадавших от дождей с/х компаний

ТАСС, 10 августа. Власти Архангельской области могут ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для защиты пострадавших от сильных дождей сельхозпроизводителей. Нанесенный агро-промышленному комплексу Поморья ущерб оценивается в 34-45 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства по итогам заседания комиссии местного кабинета министров.

В июне-июле в Архангельской области выпала двойная норма осадков, в результате произошло переувлажнение почвы. Урон посевам сельскохозяйственных культур был нанесен на площади в 2,17 тыс. гектаров в пяти районах области. В Красноборском, Устьянском, Вельском и Вилегодском районах в настоящее время уже введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

"Для защиты пострадавших от непогоды сельхозпроизводителей в Поморье может быть введен режим ЧС регионального характера. Соответствующее решение одобрила сегодня областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. После этого документ должен подписать губернатор Архангельской области Игорь Орлов", - говорится в сообщении.

По данным властей, режим ЧС регионального масштаба вводится, если сумма материального ущерба превышает 5 млн рублей. В списке пострадавших от дождя числится 21 сельхозорганизация Поморья.

В пресс-службе добавили, что председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев сказал на заседании комиссии, что режим ЧС регионального уровня вводится для того, чтобы избежать штрафных санкций со стороны Минсельхоза России за невыполнение целевых показателей, в первую очередь по посевным площадям и производству молока. Показатели были установлены при выплате аграриям федеральных субсидий.

"Кроме того, региональные власти планируют обратиться с ходатайством в адрес правительства России о предоставлении межбюджетных трансфертов для компенсации сельхозпроизводителям причиненного ущерба. Решение о компенсации может быть принято Минсельхозом России только в начале 2018 года. При этом Алсуфьев также обратил внимание на необходимость проведения работы по страхованию посевов сельхозпроизводителями, что также могло бы помочь им впредь уменьшить потери при возникновении чрезвычайных ситуаций", - добавили в пресс-службе правительства области.

По данным регионального Министерства агропромышленного комплекса и торговли, на сегодняшний день хозяйства заготовили порядка 53% кормов собственного производства. В прошлом году эта цифра составляла около 70%. Корма хозяйства намерены заготовить в полном объеме, используя резервы посевов многолетних трав и сенокосов.