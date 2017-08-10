NBC: Трамп провел уже около четверти своего срока на посту президента США в гольф-клубах

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп провел уже около четверти срока с момента своего вступления в должность президента США не в Белом доме, а на территориях принадлежащих ему гольф-клубов. Такие подсчеты привел в четверг телеканал NBC.

Американский лидер к настоящему моменту пребывает на посту главы американского государства 202 дня. Как сообщает NBC, 50 из них он провел на своих гольф-курортах, расположенных преимущественно в штате Флорида. Всего на территориях владений, принадлежащих его семейной компании Trump Organization, глава Белого дома провел 65 дней, подсчитал телеканал.

При этом, если говорить непосредственно об игре в гольф, то Трамп с 20 января, когда состоялась его инаугурация, по 1 августа был замечен с клюшкой в руке как минимум 21 раз. Для сравнения, экс-глава американского государства Барак Обама за свои первые шесть с лишним месяцев президентства играл в гольф лишь 11 раз.

Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно критиковал Обаму за то, что тот якобы слишком часто позволяет себе отдыхать, в том числе на поле для гольфа. "Я буду работать на вас, у меня не будет времени на гольф", - утверждал Трамп на предвыборном митинге своих сторонников в штате Вирджиния в прошлом году.

Сейчас Трамп находится в ежегодном президентском отпуске, который он проводит в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). При этом американский лидер отказывается называть это отпуском, заявляя, что он продолжает работать и проводить важные встречи. По словам Трампа, ему пришлось покинуть Белый дом вынужденно, так как в нем проводятся запланированные ремонтные работы.