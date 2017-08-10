Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В вузах Петербурга зафиксирован самый высокий в РФ проходной балл ЕГЭ

Общество
10 августа, 20:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

На самые популярные специальности в медицинских вузах Северной столицы конкурс составил до 288 человек на место

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Вузы Санкт-Петербурга показали в этом году самый высокий в России проходной балл ЕГЭ, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по науке и высшей школе администрации Петербурга Андрей Максимов.

Смотрите также

Рособрнадзор объявил о старте приема заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

Результаты ЕГЭ-2017 в Подмосковье остаются на уровне прошлого года

Житель Ямала в 58 лет сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

"В петербургских вузах в этом году самый высокий в стране проходной балл ЕГЭ. Самыми популярными оказались медицинские специальности, где конкурс составил до 288 человек на место. Четыре с лишним процента в потоке студентов - "олимпиадники", льготники и иностранцы", - сказал он.

По его словам, Петербург занял первое место в РФ по доле студентов в вузах, зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ выше 70. Как ранее писал ТАСС со ссылкой на мониторинг Минобрнауки, по удельному весу иностранцев в вузах среди городов России также лидирует Петербург.

Всего в 44 петербургских вуза подали заявления 388 тыс. человек. Иногородние составили 70,6% из общего количества абитуриентов, их число с 1999 года выросло более чем вдвое (было 32,3%).

Стабильно высоким остается и поток абитуриентов, окончивших средние профессиональные учебные заведения. В 2017 году со средним образованием поступили на бюджет 1 тыс. 675 человек, на контракт - 287 человек, годом раньше - соответственно, 1 тыс. 599 человек и 847 человек. "Эти люди сильно отличаются от остальных абитуриентов. Они не сдают ЕГЭ, учатся на год меньше и уже имеют профессию", - пояснил ТАСС исполнительный директор Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко.

Он заметил, что среди выпускников девятых классов 40% не идут в 10-11 классы и поступают в средние специальные учебные заведения, а по их окончании только треть устраивается на работу, остальные же поступают в вузы, только им уже не надо сдавать ЕГЭ. "От продолжения учебы в 10-11 классах многие отказываются именно потому, что там уже идет не учеба, а натаскивание на ЕГЭ", - сказал эксперт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
2
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
3
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
4
В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли обыски
5
В Смоленске загорелась швейная фабрика
6
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
7
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама