В вузах Петербурга зафиксирован самый высокий в РФ проходной балл ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Вузы Санкт-Петербурга показали в этом году самый высокий в России проходной балл ЕГЭ, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по науке и высшей школе администрации Петербурга Андрей Максимов.

"В петербургских вузах в этом году самый высокий в стране проходной балл ЕГЭ. Самыми популярными оказались медицинские специальности, где конкурс составил до 288 человек на место. Четыре с лишним процента в потоке студентов - "олимпиадники", льготники и иностранцы", - сказал он.

По его словам, Петербург занял первое место в РФ по доле студентов в вузах, зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ выше 70. Как ранее писал ТАСС со ссылкой на мониторинг Минобрнауки, по удельному весу иностранцев в вузах среди городов России также лидирует Петербург.

Всего в 44 петербургских вуза подали заявления 388 тыс. человек. Иногородние составили 70,6% из общего количества абитуриентов, их число с 1999 года выросло более чем вдвое (было 32,3%).

Стабильно высоким остается и поток абитуриентов, окончивших средние профессиональные учебные заведения. В 2017 году со средним образованием поступили на бюджет 1 тыс. 675 человек, на контракт - 287 человек, годом раньше - соответственно, 1 тыс. 599 человек и 847 человек. "Эти люди сильно отличаются от остальных абитуриентов. Они не сдают ЕГЭ, учатся на год меньше и уже имеют профессию", - пояснил ТАСС исполнительный директор Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко.

Он заметил, что среди выпускников девятых классов 40% не идут в 10-11 классы и поступают в средние специальные учебные заведения, а по их окончании только треть устраивается на работу, остальные же поступают в вузы, только им уже не надо сдавать ЕГЭ. "От продолжения учебы в 10-11 классах многие отказываются именно потому, что там уже идет не учеба, а натаскивание на ЕГЭ", - сказал эксперт.