Кадыров заявил, что у четверых российских детей из иракского приюта нашлись родственники

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ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Родственники четверых российских детей, обнаруженных в приюте Ирака представителями Рамзана Кадырова, найдены в Дагестане. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, уроженец города Алеппо Зияд Сабсаби в ближайшее время отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России. Об этом Кадыров написал в четверг на своей странице в Instagram.
Ранее, 4 августа, глава Чечни сообщил в своем канале в Telegram, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. По словам Кадырова, "в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ", и еще столько же в районе Мосула и Курдистана.
"На наш призыв откликнулись родственники двух девочек и двух мальчиков, найденных нами в Ираке. Они узнали Султана Алиева, Али Магомедова и сестер Фатиму и Хадижат. Они из Хасавюрта и Махачкалы. По моему поручению скоро Сабсаби выедет в Ирак и Сирию с документами", - написал Кадыров.
В начале августа по поручению главы Чечни в Россию был возвращен четырехлетний житель Чечни Билал Тагиров, которого отец два года назад вывез в Сирию.