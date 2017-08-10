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Глава Дагестана создал спецкомиссию по возвращению вывезенных в Ирак и Сирию детей

Общество
10 августа, 20:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА /Корр. ТАСС, Низами Гаджибалаев

По словам Рамазана Абдулатипова, в ближайшее время в обе страны будут направлены группы, ответственные за поиск несовершеннолетних

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МАХАЧКАЛА, 10 августа. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов создал специальную комиссию по поиску и возвращению российских детей, вывезенных уехавшими воевать на стороне террористов родителями. Об этом ТАСС сообщил в четверг сам Абдулатипов.

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"Я сегодня подписал указ о создании специальной комиссии по розыску и возвращению российских детей, вывезенных родителями, которые предали свою родину и выехали за границу воевать на стороне террористов. Кроме того, я поручил правительству республики и уполномоченному при главе региона по защите семьи, материнства и прав ребенка оперативно заняться судьбой детей в багдадском приюте", - сказал Абдулатипов.

По его словам, власти республики к этой работе планируют подключить также и этнических дагестанцев, которые более века проживают на территории Сирии и Ирака. "В ближайшее время в эти страны будут направлены ответственные за проведение работ на месте", - добавил руководитель региона.

Ранее, 4 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем канале в Telegram, что его представители посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, которые, предположительно, являются гражданами РФ. По словам Кадырова, "в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ", и еще столько же в районе Мосула и Курдистана. Позже, 10 августа, глава Чечни написал на своей странице в Instagram, что родственники четырех российских детей, которых обнаружили в приюте Ирака его представители, найдены в Дагестане. Кадыров добавил, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, уроженец города Алеппо Зияд Сабсаби в ближайшее время отправится в Ирак, чтобы оказать помощь детям из России.

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Кадыров, Рамзан Ахматович Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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