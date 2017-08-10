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В Солнечногорском районе Подмосковья начали убирать крупную незаконную свалку

Общество
10 августа, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Свалка была обнаружена в прошлом году, тогда в региональном Минэкологии оценили ущерб от нее в 22 млн рублей

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Солнечногорского района Московской области приступила к ликвидации крупнейшей на территории муниципалитета незаконной свалки, ущерб окружающей среде от которой оценивается более чем в 20 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в четверг по итогам совместного с подмосковным Минэкологии рейда.

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Власти Раменского района Подмосковья приступили к ликвидации незаконных свалок

Как сообщалось ранее, ОНФ инициировал рейды в Раменском и Солнечногорском районах, а также в Истринском городском округе Подмосковья, которые считаются аутсайдерами по ликвидации незаконных свалок в регионе. Целью рейдов было ускорить работу местных властей по ликвидации свалок.

"Уборка уже начата, на свалке работают трактора и самосвалы", - сообщила пресс-служба ОНФ, комментируя статус крупнейшего незаконного навала мусора в Солнечногорском районе вблизи поселка Смирновка-2.

Эконадзор обнаружил свалку в 2016 году. С тех пор около нее дежурят инспекторы, чтобы не допустить ее дальнейшего роста. Минэкологии региона оценило тогда ущерб от нее в 22 млн рублей.

"Представители органов местного самоуправления пообещали убрать эту свалку в течение месяца", - отметили в ОНФ.

Рейд по свалкам Подмосковья

Всего в ходе рейда специалисты Минэкологии региона и активисты ОНФ проверили четыре крупные незаконные свалки твердых бытовых отходов в Солнечногорском районе: у деревень Смирновка (два объекта), Клушино и Соколово. "Нанесенный окружающей среде суммарный ущерб составил 25 млн рублей, заведено уголовное дело", - напомнили в Минэкологии Подмосковья.

С незаконной свалки у Клушино уже вывезено более половины мусора, началась уборка у деревни Соколово, добавили в министерстве.

ОНФ апеллирует к данным своей интерактивной карты, на которой жители могут отмечать незаконные свалки. С начала этого проекта в ОНФ поступило 381 обращение, из них 202 проблемы (53%) были решены. По данным пресс-службы ОНФ, из аутсайдеров на прошлой неделе вышел Раменский район, там все свалки ликвидированы в семи муниципальных образованиях. Среди лучших по уборке незаконных свалок называют Клинский район и Балашихинский городской округ.

"Такая практика выездных рейдов показала свою эффективность", - прокомментировал итоги мероприятия глава Минэкологии области Александр Коган.

По завершению работ администрация Солнечногорского района должна будет предоставить отчет, добавили в министерстве.

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