В Солнечногорском районе Подмосковья начали убирать крупную незаконную свалку

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Администрация Солнечногорского района Московской области приступила к ликвидации крупнейшей на территории муниципалитета незаконной свалки, ущерб окружающей среде от которой оценивается более чем в 20 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в четверг по итогам совместного с подмосковным Минэкологии рейда.

Как сообщалось ранее, ОНФ инициировал рейды в Раменском и Солнечногорском районах, а также в Истринском городском округе Подмосковья, которые считаются аутсайдерами по ликвидации незаконных свалок в регионе. Целью рейдов было ускорить работу местных властей по ликвидации свалок.

"Уборка уже начата, на свалке работают трактора и самосвалы", - сообщила пресс-служба ОНФ, комментируя статус крупнейшего незаконного навала мусора в Солнечногорском районе вблизи поселка Смирновка-2.

Эконадзор обнаружил свалку в 2016 году. С тех пор около нее дежурят инспекторы, чтобы не допустить ее дальнейшего роста. Минэкологии региона оценило тогда ущерб от нее в 22 млн рублей.

"Представители органов местного самоуправления пообещали убрать эту свалку в течение месяца", - отметили в ОНФ.

Рейд по свалкам Подмосковья

Всего в ходе рейда специалисты Минэкологии региона и активисты ОНФ проверили четыре крупные незаконные свалки твердых бытовых отходов в Солнечногорском районе: у деревень Смирновка (два объекта), Клушино и Соколово. "Нанесенный окружающей среде суммарный ущерб составил 25 млн рублей, заведено уголовное дело", - напомнили в Минэкологии Подмосковья.

С незаконной свалки у Клушино уже вывезено более половины мусора, началась уборка у деревни Соколово, добавили в министерстве.

ОНФ апеллирует к данным своей интерактивной карты, на которой жители могут отмечать незаконные свалки. С начала этого проекта в ОНФ поступило 381 обращение, из них 202 проблемы (53%) были решены. По данным пресс-службы ОНФ, из аутсайдеров на прошлой неделе вышел Раменский район, там все свалки ликвидированы в семи муниципальных образованиях. Среди лучших по уборке незаконных свалок называют Клинский район и Балашихинский городской округ.

"Такая практика выездных рейдов показала свою эффективность", - прокомментировал итоги мероприятия глава Минэкологии области Александр Коган.

По завершению работ администрация Солнечногорского района должна будет предоставить отчет, добавили в министерстве.