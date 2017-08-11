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Лавров расскажет о внешней политике РФ на форуме "Территория смыслов на Клязьме"

Общество
11 августа, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Глава МИД выступит перед участниками смены под названием "Молодые политологи и социологи"

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в пятницу во Владимирскую область, где выступит на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Глава МИД РФ каждый год посещает эту дискуссионную площадку. На этот раз он выступит перед участниками смены под названием "Молодые политологи и социологи", которая проходит с 6 по 12 августа.

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Министр традиционно открывает выступление речью с изложением главных задач и направлений внешней политики РФ и основных тенденций развития международной обстановки. Вслед за этим участники задают вопросы. В прошлом году молодых людей на форуме особенно интересовали отношения России с Турцией и Грузией, ситуация в Сирии и на Украине, реакция Москвы на допинговые скандалы во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Некоторые из этих тем - по Сирии и Украине - очевидно, прозвучат и в этом году. Будущие политологи вряд ли оставят без внимания и проблемы отношений России с США и Европой. Бывают и более "неформальные" вопросы, например, кто помог министру в его становлении как личности, и как прошел первый день работы в МИД.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли". Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

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