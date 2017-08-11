Смена режиссеров, актеров и мультипликаторов стартует на Всероссийском форуме "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Шестая образовательная смена "Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы" начинает работу в пятницу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму, сообщают организаторы.

"К участию в смене приглашены студенты профильных образовательных учреждений, молодые актеры, участники театральных студий и представители творческих мастерских. Участников ждут встречи с известными деятелями театра и кино, заслуженными артистами России, экспертами и почетными гостями, конвейер проектов с последующим розыгрышем грантов, обширная тематическая образовательная и внеучебная программа", - сообщается на официальном сайте форума.

В ходе сессии пройдет дискуссия о мультипликации, среди участников которой будут режиссеры-мультипликаторы Сергей Меринов и Иван Максимов, будут работать творческие школы, организованные Московским театром поэтов, ведущими театральными вузами России, а также школы "Работа на международной съемочной площадке" и "Режиссура, анимация, мультимедиа", школа клипмейкинга. В финале смены будут подведены итоги конвейера проектов, и участники, представившие лучшие социально направленные проекты, получат средства на их реализацию.

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела и преподавания истории. Соответственно каждому направлению на форуме проводится восемь тематических смен.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр") в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.