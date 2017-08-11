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Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧП в связи с опиоидами

Общество
11 августа, 1:44 UTC+3 ТАСС

В то же время глава Белого дома не уточнил, что именно будет подразумевать такой режим

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ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп назвал растущее число смертей в результате передозировок опиоидными лекарственными препаратами в стране критической проблемой государства и рассказал о намерении ввести режим чрезвычайного положения в связи с этим. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления, показанного в эфире американских телеканалов в четверг.

"Кризис с опиоидами - это чрезвычайная ситуация. <...> Мы намерены потратить много времени, денег и усилий для ее разрешения", - сказал Трамп, добавив, что его администрация готовит все необходимые документы, чтобы ввести режим ЧП по опиоидным препаратам официально. При этом остается неясным, что именно будет подразумевать такой режим.

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Американский президент отметил, что злоупотребление опиоидными препаратами касается не только США, но и всего мира в целом. "Ничего подобного тому, что происходило в этой стране последние четыре-пять лет, раньше не было. И я могу абсолютно честно сказать, что это мировая проблема, она присутствует не только в США, это происходит по всему миру. Это чрезвычайное положение на государственном уровне, и мы готовим документы, чтобы его ввести", - заявил Трамп.

Опиоиды - это препараты, которые используются в медицине в качестве мощных анальгетиков и оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия.

По данным Национального института по проблемам наркомании, в настоящее время около двух миллионов американцев употребляют лекарственные опиоиды в качестве наркотиков, приобретая их на законных основаниях. В их число входят болеутоляющие препараты. По данным газеты The New York Times, только в 2015 году в США от передозировки опиоидами погибло больше людей, чем в автокатастрофах, - свыше 33 тыс. человек. Эксперты называют нынешнюю ситуацию самым тяжелым кризисом в области употребления наркотических средств за всю историю Соединенных Штатов.

По мнению экспертов, корни проблемы следует искать в конце 1990-х годов, когда фармацевтические компании убедили медицинское сообщество в том, что пациенты не могут впасть в наркотическую зависимость от болеутоляющих опиоидов. Результатом этого стало растущее количество рецептов на их употребление, выписанных врачами. По подсчетам Американской ассоциации наркологии, ежегодно выдается более 250 млн таких рецептов.

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