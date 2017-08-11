Трамп заявил о намерении ввести в США режим ЧП в связи с опиоидами

ТАСС, 11 августа. Президент США Дональд Трамп назвал растущее число смертей в результате передозировок опиоидными лекарственными препаратами в стране критической проблемой государства и рассказал о намерении ввести режим чрезвычайного положения в связи с этим. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления, показанного в эфире американских телеканалов в четверг.

"Кризис с опиоидами - это чрезвычайная ситуация. <...> Мы намерены потратить много времени, денег и усилий для ее разрешения", - сказал Трамп, добавив, что его администрация готовит все необходимые документы, чтобы ввести режим ЧП по опиоидным препаратам официально. При этом остается неясным, что именно будет подразумевать такой режим.

Американский президент отметил, что злоупотребление опиоидными препаратами касается не только США, но и всего мира в целом. "Ничего подобного тому, что происходило в этой стране последние четыре-пять лет, раньше не было. И я могу абсолютно честно сказать, что это мировая проблема, она присутствует не только в США, это происходит по всему миру. Это чрезвычайное положение на государственном уровне, и мы готовим документы, чтобы его ввести", - заявил Трамп.

Опиоиды - это препараты, которые используются в медицине в качестве мощных анальгетиков и оказывают на организм человека эффект, схожий с действием опия.

По данным Национального института по проблемам наркомании, в настоящее время около двух миллионов американцев употребляют лекарственные опиоиды в качестве наркотиков, приобретая их на законных основаниях. В их число входят болеутоляющие препараты. По данным газеты The New York Times, только в 2015 году в США от передозировки опиоидами погибло больше людей, чем в автокатастрофах, - свыше 33 тыс. человек. Эксперты называют нынешнюю ситуацию самым тяжелым кризисом в области употребления наркотических средств за всю историю Соединенных Штатов.

По мнению экспертов, корни проблемы следует искать в конце 1990-х годов, когда фармацевтические компании убедили медицинское сообщество в том, что пациенты не могут впасть в наркотическую зависимость от болеутоляющих опиоидов. Результатом этого стало растущее количество рецептов на их употребление, выписанных врачами. По подсчетам Американской ассоциации наркологии, ежегодно выдается более 250 млн таких рецептов.