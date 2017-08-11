Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Жюри конкурса песен про Крымский мост присудило первое место водителю из Иванова Леониду Чернышеву. Второе и третье заняли композиции двух дуэтов - соответственно песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии и работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы, сообщает в пятницу инфоцентр "Крымский мост".

"Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. <…> На втором месте - песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии <…>Третье место в соревновании песен заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы", - говорится в сообщении.

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По условиям конкурса, песня-победитель Леонида Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе "Новая волна", который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября этого года. Ее автор вместе с семьей также получит возможность посетить этот конкурс.

Композиция, занявшая второе место, прозвучит 18 ноября этого года в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу "Ээхх, Разгуляй!", которое радио "Шансон" проводит в СК "Олимпийский". Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире миллионам слушателей радиостанции "Авторадио", информационного партнера конкурса, отметили в инфоцентре.

Вдохновили впечатления о Крыме

В инфоцентре рассказали, что победитель конкурса Леонид Чернышев работает водителем при госпитале для ветеранов, воспитывает двоих детей - Марусю, которой исполнилось 11 лет, и Владимира, ему 14. Тридцать лет назад работа привела его в Крым, и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост.

"Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна. Крымский мост - это действительно что-то грандиозное, стройка века. Его ждут с нетерпением. Уже скоро движение откроют - автомобильное и железнодорожное. Насколько проще будет попасть в Крым - это райское место на Земле", - привели в инфоцентре слова Чернышева.

Занявший второе место Валерий Зимин также признался, что написать стихи к песне о мосте его вдохновили воспоминания о Крыме: в Севастополе он начинал путь морского офицера. Его соавтор Иван Хиневич - автор музыки - сравнил значимость проекта Крымского моста с Байкало-Амурской магистралью, в строительстве которой принимал участие его отец.

"Такой проект, безусловно, войдет в историю. Видно его масштаб, от которого дух захватывает. Хотелось бы побывать на этой стройке, посмотреть, а потом проехать по мосту, как в нашей песне поется", - рассказал Зимин.

Евгений Челахов, который вместе с Владимиром Грачевым оказался на третьем месте, не первый раз посвящает свои стихи знаковым событиям в России. Так, песня про Олимпийский огонь на стихи Челахова и музыку Грачева была исполнена в Сочи - столице Зимних игр 2014 года.

"Песня про Крымский мост - наша новая совместная работа. Идея написать стихи родилась задолго до начала большой стройки и объявления конкурса. На это вдохновили рассказы моего деда - Михаила Павловича Прилуцкого, участника Великой Отечественной войны, защитника Крыма. Он поделился со мной своей мечтой - проехать по мосту через Керченский пролив, говорил о важности соединения двух берегов. Мы с Володей мечтаем, чтобы песня про мечту деда прозвучала на открытии движения по мосту", - привели в инфоцентре слова Челахова.

Победители конкурса стихов про мост

Одновременно с лучшими песнями жюри конкурса выбрало лучшее стихотворение о Крымском мосте.

"Среди стихотворений наиболее высокую оценку жюри получили четыре работы. Первое место с одинаковым количеством голосов разделили произведения "Десять минут" Ольги Мерзляковой из Саяногорска и "Седьмая глава" Екатерины Кобзарь из Орла. На втором месте - стихотворение Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя. Третье место получила работа преподавателя колледжа культуры и искусств из Минусинска Александра Давыдова", - рассказали в инфоцентре.

Четверо финалистов конкурса стихов получат приглашение в студию "Авторадио" и смогут прочитать свои произведения в прямом эфире. Стихотворения, разделившие первое место, также будут опубликованы на страницах информационного партнера конкурса газеты "Комсомольская правда".

Все победители в двух номинациях - авторы песен и стихов - также получат приглашение посетить стройплощадку Крымского моста с подробной экскурсией по объекту.

Принято также решение отметить самых юных и самых старших участников конкурса специальными памятными призами. Подарки с символикой проекта моста вручат шестилетнему Ивану Франку из Москвы за песню "Я маленький мостик", восьмилетнему Кириллу Грачеву из Воронежа за стихотворение "Крымский мост", а также 92-летней Людмиле Зайцевой из Нижегородской области и участнику Великой Отечественной войны Александру Семеняченко из станицы Ленинградской в Краснодарском крае. В январе 2017 года ему исполнилось 99 лет.

Масштабная география участников конкурса

За два месяца проведения конкурса в оргкомитет поступило около 2,5 тыс. заявок (песен и стихов) из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География конкурса охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и небольших населенных пунктов. Среди них - села Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубежка в Саратовской области.

Участниками творческого состязания стали профессиональные композиторы, поэты и музыканты, а также люди, чья деятельность не связана с музыкальным и поэтическим творчеством, - работники промышленных, строительных, научно-технических организаций, преподаватели школ и вузов, сотрудники медицинских учреждений, адвокаты, юристы, повара, парикмахеры, судоводители, военнослужащие.

Крымскому мосту посвятили работы, написанные в разных жанрах, включая поэмы, оды и баллады, марши, гимны и частушки. В числе авторов работ школьники младших классов и ветераны Великой Отечественной войны. Многие работы стали результатом семейного творчества: представители нескольких поколений вместе писали стихи и песни, отметили в инфоцентре.

Оценивали работы российские исполнители Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представлял один из проектировщиков моста Константин Хоменко.

О Крымском мосте

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта - 228 млрд рублей. Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года.