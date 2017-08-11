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"Известия": прокуратура получила возможность онлайн-контроля предприятий ЖКХ

Общество
11 августа, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Органы прокуратуры смогут оперативно выявлять нарушения прав граждан и организаций

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прокуратура РФ получила возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на информацию, полученную от замминистра связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева.

"Органы прокуратуры смогут контролировать ситуацию по регионам, чтобы своевременно выявлять возможные нарушения прав граждан и организаций. Прокуратуре будут доступны аналитические отчеты из закрытой части ГИС ЖКХ. Всего предполагается около 120 форм аналитической отчетности, из которых более 10 форм уже подготовлены", - сообщил газете Евраев.

ГИС ЖКХ - географическая информационно-справочная система , содержащая данные о деятельности жилищно-коммунальной отрасли РФ. Зарегистрированные пользователи системы имеют возможность осуществлять через нее коммунальные платежи, обращаться с заявлениями в органы власти и управляющие компании, отслеживать информацию по обслуживанию своего дома и городскому благоустройству.

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