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Канал CNN разорвал контракт с комментатором из-за нацистского приветствия

Общество
11 августа, 3:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, августа. /ТАСС

Сам Джеффри Лорд пояснил, что не пытался подражать нацистам, а употребил их приветствие в насмешливой форме

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Материал из 1 страницы
© Mark Lennihan/AP

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Руководство американского телеканала CNN разорвало контракт с комментатором Джеффри Лордом, который употребил нацистское приветствие в переписке в Twitter. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении представителя телеканала.

"Нацистские приветствия непростительны, - указали в CNN. - Джеффри Лорд больше не связан с телекомпанией".

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В публикации приводятся слова самого Лорда. Он указал, что в действительности не пытался подражать нацистам, а их приветствие употребил в насмешливой форме. "Я люблю CNN, но думаю, что они в данном случае уступили задирам", - сказал он. Комментатор отметил, что его контракт должен был закончиться в конце текущего года.

Инцидент, из-за которого телеканал разорвал связи с Лордом, произошел ранее на этой неделе. Комментатор вел дискуссию в Twitter с политическим активистом Анджело Карозоне, возглавляющим организацию либерального толка, которая выступает против дезинформации в СМИ США. Лорд сравнивал сторонников Карозоне с фашистами и в ответ на одну из реплик последнего употребил нацистское приветствие. Телеканал после этого подвергался критике со стороны организации Карозоне и других активистов.

CNN отмечает, что Лорд начал работать на телеканале в августе 2015 года. На тот момент он был первым из комментаторов CNN, который открыто высказывался в поддержку Дональда Трампа, являвшегося в то время кандидатом в президенты от партии республиканцев. Большинство ведущих и комментаторов этого телеканала регулярно выступали с жесткой критикой Трампа как во время предвыборной гонки, так и после победы республиканца.

Вскоре после появления информации о разрыве CNN контракта с Лордом на сайте организации Карозоне была опубликована фотография комментатора с короткой подписью "до свидания".

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