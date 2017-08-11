Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийцы налаживают мирный бизнес в зоне деэскалации в провинции Деръа

Общество
11 августа, 6:27 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 11, августа. /ТАСС

По данным российских военных, ежедневно через КПП проходят более 1,5 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/STRINGER

ДАМАСК, 11 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи местных жителей ежедневно проходят через КПП российской военной полиции в населенном пункте Дейр-эль-Бакте сирийской провинции Деръа, где в июле заработала зона деэскалации.

По данным российских военных, количество мирных жителей, проходящих через КПП в обе стороны, растет с каждым днем. Здесь проходит дорога, которая ведет в находящийся во власти боевиков населенный пункт Кафер-Шамс, и все больше людей пытаются наладить в зоне перемирия прежний бизнес или восстановить поврежденные дома.

Смотрите также

Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей стране

"Мы доверяем русским. Они являются гарантами того, что здесь больше не будут стрелять", - говорит водитель Али Каляш. Он везет в Кафер-Шамс помидоры и уверен, что их быстро разберут. "Мы устали от войны, - продолжает Али Каляш. - Чтобы восстановить разрушенные дома и начать возделывать заброшенные поля, нам не нужно много времени. Мы - трудолюбивые люди, быстро все восстановим. Главное, чтобы был мир".

На территорию, подконтрольную так называемой вооруженной сирийской оппозиции, люди везут не только продукты, но и одежду, строительные материалы. Все это предназначено для проживающих там родственников и близких.

"Очень востребован цемент. Как и кирпич, стекло, кровля и брус", - поясняет еще один водитель Али Арбаш. По его словам, "пока нельзя сказать, что на стороне боевиков идет серьезная стройка". "Но я езжу часто в эти края - один-два раза в неделю, и потребность в цементе там только растет", - говорит Али Арбаш.

Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали меморандум, который одобрили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Смотрите также

Россия проинформировала СБ ООН о прогрессе в создании безопасных зон в Сирии

Оппозиция Сирии: договор с РФ о зоне на севере Хомса не относится к другим соглашениям

Военные полицейские РФ в зоне деэскалации под Дамаском готовы к отражению атак террористов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия Иордания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
2
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
3
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
4
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
5
Канал CNN разорвал контракт с комментатором из-за нацистского приветствия
6
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
7
Пентагон: США готовы применить силу против КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама