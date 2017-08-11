Сирийцы налаживают мирный бизнес в зоне деэскалации в провинции Деръа

ДАМАСК, 11 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи местных жителей ежедневно проходят через КПП российской военной полиции в населенном пункте Дейр-эль-Бакте сирийской провинции Деръа, где в июле заработала зона деэскалации.

По данным российских военных, количество мирных жителей, проходящих через КПП в обе стороны, растет с каждым днем. Здесь проходит дорога, которая ведет в находящийся во власти боевиков населенный пункт Кафер-Шамс, и все больше людей пытаются наладить в зоне перемирия прежний бизнес или восстановить поврежденные дома.

"Мы доверяем русским. Они являются гарантами того, что здесь больше не будут стрелять", - говорит водитель Али Каляш. Он везет в Кафер-Шамс помидоры и уверен, что их быстро разберут. "Мы устали от войны, - продолжает Али Каляш. - Чтобы восстановить разрушенные дома и начать возделывать заброшенные поля, нам не нужно много времени. Мы - трудолюбивые люди, быстро все восстановим. Главное, чтобы был мир".

На территорию, подконтрольную так называемой вооруженной сирийской оппозиции, люди везут не только продукты, но и одежду, строительные материалы. Все это предназначено для проживающих там родственников и близких.

"Очень востребован цемент. Как и кирпич, стекло, кровля и брус", - поясняет еще один водитель Али Арбаш. По его словам, "пока нельзя сказать, что на стороне боевиков идет серьезная стройка". "Но я езжу часто в эти края - один-два раза в неделю, и потребность в цементе там только растет", - говорит Али Арбаш.

Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали меморандум, который одобрили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.