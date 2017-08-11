В Приморье начинаются выплаты компенсаций пострадавшим от паводка

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ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка начинаются в Приморье. Первыми получат деньги жители Надеждинского и Михайловского районов. На эти цели из резервного фонда края выделяется около 2 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Пострадавшим от ливневых дождей жителям Надеждинского и Михайловского районов первым компенсируют ущерб за подтопленные дома и огороды. На эти цели из краевого резервного фонда направят около двух млн рублей", - отмечается в сообщении. По данным департамента труда и социального развития администрации края, документы на оказание помощи уже оформили 77 жителей Надеждинского и Михайловского районов.
По постановлению губернатора края, из резервного фонда региона пострадавшие получат разовую материальную помощь в размере 25 тыс. рублей за подтопленное жилье и по 10 тыс. за утрату урожая на личных огородах или дачах.
Отмечается, что пострадавшими от паводка могут быть признаны несколько тысяч жителей региона. Во всех населенных пунктах в зоне паводка работают комиссии по оценке ущерба. Только в Уссурийском городском округе работают более 20 таких комиссий. Всего ими принято 1103 заявления и пакета документов от пострадавших в Уссурийске. Также в округе идет проверка заявлений, поступивших от сельхозпроизводителей. Комиссии уже проверили пять хозяйств. Предварительный ущерб, причиненный паводком сельскому хозяйству, оценивается в 150 млн рублей.
7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. По состоянию на утро 11 августа в крае остаются подтопленными 1019 придомовых территорий. В пунктах временного размещения находится 131 человек, в том числе 48 детей.