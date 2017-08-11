В Новосибирске кардиохирурги установили пациентке два механических сердца

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Кардиохирурги клиники Мешалкина в Новосибирске провели первую в мире операцию по установке пациенту двух механических сердец, сообщил ТАСС руководитель Центра хирургии аорты, коронарных и периферических артерий Александр Чернявский.

"Мы провели уникальную операцию, первую в мире, запротезировав пациентке с помощью двух насосов (механических сердец) как левый отдел сердца, так и правый. Операция прошла успешно, пациентка выписана из больницы", - сказал он.

Как рассказал хирург, у 20-летней пациентки развилась острая сердечная недостаточность в результате ранения в сердце, ей нужно было сделать операцию по пересадке донорского сердца, но самочувствие пациентки не позволяло провести пересадку. "Когда она попала к нам, то буквально умирала, у нее развилась полиорганная недостаточность - отказывали почти все внутренние органы. После операции состояние нормализовалось, стабилизировалось, и через два-три месяца девушку ждет трансплантация донорского сердца", - уточнил он.

Чернявский добавил, что операция была бы невозможна, если бы московские ученые-разработчики не создали аппарат вспомогательного кровообращения - универсальный насос, который работает и на правый, и на левый отделы сердца. Аналогов разработки в мире пока нет. "Другие аналогичные зарубежные разработки способны поддерживать хороший поток крови, но создают высокое давление, которое разрушительно действует на легкие в отличие от нашей разработки", - отметил хирург.

Чернявский пояснил, что насос устанавливается в сердце пациента, к нему подходит тонкий кабель, который связан с управляющим блоком - он, в свою очередь, находится в маленькой коробочке и крепится на пояс пациента. Управляющий блок программируется с помощью компьютера, поэтому пациент приходит для мониторинга состояния в клинику, где устройству при необходимости меняют параметры работы.