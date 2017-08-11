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В ЕС предложили созвать министерскую встречу из-за скандала с фипронилом в яйцах

Общество
11 августа, 9:54 UTC+3 ТАСС

С начала августа от скандала пострадали Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Люксембург, Франция, Швейцария, Румыния, Швеция

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ТАСС, 11 августа. Главы профильных министерств и государственных регулирующих органов ЕС должны провести встречу в связи с обнаружением в яйцах из европейских птицеводческих предприятий запрещенного инсектицида фипронила. С таким предложением выступил еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис.

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"Я предложил провести встречу на высоком уровне, собрать соответствующих министров, а также представителей агентств, ответственных за продовольственную безопасность в странах ЕС, когда в нашем распоряжении будут все факты", - заявил Андрюкайтис, слова которого приводит в пятницу агентство AFP.

Еврокомиссар уточнил, что обсуждал эту идею с министрами из ФРГ, Бельгии и Нидерландов и рассчитывает провести соответствующую встречу до конца сентября. "Мы должны подробно разобраться в том, что произошло, - подчеркнул он. - Важно полностью проанализировать эту ситуацию. Необходимо, чтобы наши эксперты определили, как и откуда возникли проблемы, чтобы мы могли сесть и обсудить возможные решения".

С начала августа от фипронилового скандала пострадали Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Люксембург, Франция, Швейцария, Румыния, Швеция. Яйца были произведены на нидерландских фермах, нелегально использовавших фипронил для борьбы с насекомыми-паразитами. Скандал привел к изъятию миллионов яиц с полок супермаркетов. Уголовным расследованием данного дела занимаются совместно бельгийская и голландская прокуратура.

Фипронил является веществом, которое используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, при попадании в организм человека он может вызвать поражение печени, почек и щитовидной железы. Вещество разрешено использовать на кошках и собаках, но не на животных, которые употребляются в пищу.

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