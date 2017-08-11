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Спецслужбы КНР проверяют соцсети на предмет нарушения кибербезопасности

Общество
11 августа, 10:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, августа. /ТАСС

Отмечается, что такие меры были необходимы из-за распространения пропаганды насилия, терроризма, недостоверных слухов и материалов аморального содержания

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейшие социальные сети Китая Tencent, Wechat, Sina Weibo и Baidu Tieba стали объектом расследований в связи с неоднократно зафиксированными нарушениями закона о кибербезопасности. Об этом в пятницу сообщили в Управлении по вопросам киберпространства КНР.

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Как отмечается на официальном сайте ведомства, к таким мерам компетентные службы страны были вынуждены прибегнуть в связи с выявленными случаями распространения отдельными пользователями в интернете информации, пропагандирующей насилие, терроризм, а также недостоверных слухов и материалов аморального содержания. "Все эти действия наносят ущерб национальной и общественной безопасности, нарушают социальный порядок", - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что власти приветствуют активную позицию тех, кто пристально следит за преступлениями в глобальной сети, своевременно уведомляя об этом власти по круглосуточной правительственной горячей линии.

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