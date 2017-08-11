Спецслужбы КНР проверяют соцсети на предмет нарушения кибербезопасности

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейшие социальные сети Китая Tencent, Wechat, Sina Weibo и Baidu Tieba стали объектом расследований в связи с неоднократно зафиксированными нарушениями закона о кибербезопасности. Об этом в пятницу сообщили в Управлении по вопросам киберпространства КНР.
Как отмечается на официальном сайте ведомства, к таким мерам компетентные службы страны были вынуждены прибегнуть в связи с выявленными случаями распространения отдельными пользователями в интернете информации, пропагандирующей насилие, терроризм, а также недостоверных слухов и материалов аморального содержания. "Все эти действия наносят ущерб национальной и общественной безопасности, нарушают социальный порядок", - подчеркивается в заявлении.
В документе отмечается, что власти приветствуют активную позицию тех, кто пристально следит за преступлениями в глобальной сети, своевременно уведомляя об этом власти по круглосуточной правительственной горячей линии.