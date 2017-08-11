Тейлор Свифт выступила в суде с показаниями по делу о домогательстве в ее адрес

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Певица Тейлор Свифт выступила в четверг с показаниями в суде в городе Денвер (штат Колорадо) по делу о предполагаемом домогательстве в ее адрес. Она утверждает, что стала жертвой неподобающих действий со стороны Дэвида Мюллера, работавшего ведущим на радиостанции в Денвере.

По словам 27-летней исполнительницы, в 2013 году, во время совместной с Мюллером фотосъемки, тот запустил свою руку под верхнюю одежду певицы и схватил ее за обнаженную часть тела. Свифт сообщила об этом руководству радиостанции, после чего ведущий был уволен.

В 2015 году Мюллер, который отрицает все обвинения, подал судебный иск против Свифт. В нем он утверждал, что певица оказала давление на радиостанцию, в результате чего ведущий лишился работы. Свифт в ответ подала встречный иск, обвинив Мюллера в неподобающих действиях. Стороны отказались урегулировать претензии во внесудебном порядке, процесс по данному делу начался на этой неделе.

Выступая в четверг с показаниями в суде, Свифт заявила, что действия Мюллера носили намеренный характер. "Он определенно схватил меня", - указала певица. Она также заявила, что не считает себя виновной в увольнении ведущего. "Меня обвиняют в досадных событиях, которые произошли в его жизни, но которые являются результатом его поступков, а не моих", - отметила поп-звезда.

55-летний Мюллер, выступавший в суде ранее, отрицал все обвинения в свой адрес. При этом экс-ведущий, требующий компенсации в размере не менее 3 млн долларов, допустил, что мог случайно дотронуться до певицы, однако, по его словам, ни о каких умышленных действиях речи не шло.

Примечательно, что сама Свифт в своем иске требует от Мюллера символической компенсации в размере $1. Это объясняется тем, что, по словам певицы, она не стремится к наживе, а хочет добиться признания того, что действия Мюллера были недопустимыми. Также собственным примером она намерена продемонстрировать, что любой человек должен отстаивать свою честь в случае, если он стал жертвой домогательства.

Суд по данному делу, как ожидается, будет продолжаться еще несколько дней. Жюри присяжных может вынести вердикт уже на следующей неделе.

Свифт является одной из самых популярных и коммерчески успешных американских исполнительниц. Она выпустила на данный момент пять студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 40 млн копий. Певица, выступающая в стилях поп и кантри, является обладательницей большого числа музыкальных наград, включая 10 премий Grammy. В прошлом году журнал Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире с годовым доходом $170 млн.