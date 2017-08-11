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ВЦИОМ: две трети россиян хотели бы жить в частных домах

Общество
11 августа, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Половина жителей РФ считает состояние своего дома удовлетворительным, каждый третий опрошенный - хорошим, еще 16% россиян оценивают его как плохое, следует из результатов опроса ВЦИОМ

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (66%) предпочли бы жить в частных домах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

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"Современный частный дом - мечта большинства россиян. Жить в частных домах хотели бы две трети граждан (66%), причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов. Фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше (34%)", - говорится в сообщении. При этом более половины (57%) респондентов отметили, что для жизни им подошла бы постройка не старше 7 лет.

Многоэтажки находятся на втором месте в рейтинге предпочтений россиян. Иметь в них квартиру хочет примерно каждый пятый (17%) респондент. Еще меньшая доля выбрала бы панельные (7%) и монолитные (3%) дома. Как отмечает ВЦИОМ, обязательным элементом инфраструктуры современного многоквартирного дома большинство называет детские площадки (84%), систему парковок (71%) и наличие продуктовых магазинов (66%).

По данным опроса, на данный момент половина (50%) россиян считает состояние своего дома удовлетворительным, каждый третий (34%) - хорошим, еще 16% респондентов оценивают его как плохое. При этом, как правило, жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также зданий, построенных после 2000 года, оценивают состояние дома значительно выше, чем остальные.

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"Больше всего довольны состоянием своего дома жители монолитных домов, которые активно начали строить в последние лет двадцать. Впрочем, даже жители таких домов хотели бы жить в собственном частном доме. Наше исследование показывает, что идеал большинства россиян - небольшой коттеджный поселок с детской площадкой, садом и местом под машину поблизости", - прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3-4 августа методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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