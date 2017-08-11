Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов

Авиакомпании РФ за 7 месяцев увеличили перевозку пассажиров на 20,7%, до 58,1 млн человекТранспорт 11 августа, 11:11
На Камчатке открылся "Вулканариум"В стране 11 августа, 10:45
АСОП: грузооборот морпортов РФ в январе-июле вырос на 11%, до 449 млн тТранспорт 11 августа, 10:40
WSJ: боевики ИГ использовали Ebay для денежных переводов в СШАМеждународная панорама 11 августа, 10:32
Суд признал незаконным договор, который "Межрегионсоюзэнерго" предложил МРСК Северо-ЗападаНовости партнеров 11 августа, 10:30
Американские военные базы на острове Гуам. ДосьеБиографии и справки 11 августа, 10:30
Эпоха больших строек: когда и почему стали отмечать День строителяОбщество 11 августа, 10:28
Одного из самых опасных преступников России приговорили в Чите к 23 годам колонииСибирь 11 августа, 10:24
Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном обойдется в 38 млрд рублейКосмос 11 августа, 10:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на основании решения Арбитражного суда аннулировала лицензии трех частных вузов - Института международных социально-гуманитарных связей, Владимирского института бизнеса и Самарского института бизнеса и управления. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Рособрнадзор также полностью лишил государственной аккредитации филиал Воронежского экономико-правового института, расположенный в Липецке.
Рособрнадзор напоминает, что в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, а в случае приостановления государственной аккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии по призыву.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также при приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения), напоминают в Рособрнадзоре.