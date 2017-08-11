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Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов

Общество
11 августа, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Лицензий лишились Институт международных социально-гуманитарных связей, Владимирский институт бизнеса и Самарский институт бизнеса и управления

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на основании решения Арбитражного суда аннулировала лицензии трех частных вузов - Института международных социально-гуманитарных связей, Владимирского института бизнеса и Самарского института бизнеса и управления. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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Рособрнадзор также полностью лишил государственной аккредитации филиал Воронежского экономико-правового института, расположенный в Липецке.

Рособрнадзор напоминает, что в случае аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность, а в случае приостановления государственной аккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также при приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения), напоминают в Рособрнадзоре.

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