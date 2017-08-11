Столичный ЗАГС начал принимать заявки на церемонии бракосочетания в Московском зоопарке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичное управление ЗАГС начало прием заявлений о заключении брака в Московском зоопарке, сообщается в пятницу на сайте управления.

"Управлением ЗАГС Москвы и Московским государственным зоологическим парком подписано соглашение об организации работы по государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке... Свадебные церемонии будут проходить в жилом доме П. Т. Клюева. Это объект культурного наследия, который был построен в 20-х годах XIX века. Он расположен на старой территории Московского зоопарка", - говорится в сообщении.

Бракосочетания будут проходить в доме Клюева каждую пятницу и субботу, по желанию молодоженов в хорошую погоду церемонию можно будет проводить в прилегающем к зданию живописном саду. Регистрацией браков на территории зоопарка будет заведовать Тверской отдел ЗАГС.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому зоопарк, картинная галерея Илья Глазунова и другие музеи и парки пополнили список мест для торжественного бракосочетания в столице. Так, документ разрешает заключать браки в ГБУ

"Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века", ГБУ "Музейное объединение "Музей Москвы", ГБУ "Государственный музей А. С. Пушкина", ГБУ "Московский музей-усадьба Останкино", ГБУ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 года" (Музей Победы), ГБУ "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник". Проводить торжественные церемонии можно будет также в ГБУ "Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР Ильи Глазунова", ГБУ "Государственный историко- архитектурный, художественный и ландшафтный музей- заповедник "Царицыно", в Петровском путевом дворце и особняке Смирнова на Тверском бульваре.