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Ямальский район будет сотрудничать с регионом Исландии в экотуризме и спорте

Общество
11 августа, 11:24 UTC+3

Стороны намерены проводить совместные семинары, форумы, конференция и другие мероприятия

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ТАСС, 11 августа. Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и регион Исландии Скагафьордур подписали меморандум о взаимопонимании. Планируется, что будет развиваться сотрудничество в сфере туризма, экотуризма, спорта, образования и физической культуры, сообщили в пятницу в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Главы Ямальского района и региона Скагафьордур подтвердили дружеские намерения и динамично развивающиеся связи, подписав меморандум о взаимопонимании. Учитывая дружеские отношения между Россией и Исландией, особенности двух муниципалитетов, стороны договорились о стремлении к реализации совместных проектов и программ, а также укреплению сотрудничества между предприятиями и организациями муниципалитетов сфере туризма, экотуризма, спорта, образования и физической культуры", - отметили в департаменте.

В департаменте добавили, что Ямальский район и регион Скагафьордур будут активно содействовать проведению совместных семинаров, форумов, конференций и иных мероприятий.

Ранее Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и исландский город Вестманнаэйяр, который расположен на Вестманском архипелаге, договорились о сотрудничестве в сфере туризма, экологии, бизнеса и науки.

Делегация ЯНАО приехала в Исландию с деловой поездкой и будет находиться там по 12 августа, в рамках поездки замгубернатора административного округа Александр Мажаров встретился в Рейкьявике с президентом страны Гвюдни Йоуханнессоном. Как ранее сообщалось, ямальская делегация посетит местные предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию - завод по изготовлению сыра, кооператив производителей молочной продукции, а также познакомится с исландским опытом выращивания сельхозпродукции с применением геотермальной энергии.

Скагафьордур находится на северо-западе Исландии, население - почти 4 тыс. человек. На территории региона развит экотуризм. 

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