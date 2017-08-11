В Севастополе студенты создали Лигу наблюдателей за выборами

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Студенты Севастопольского государственного университета и Севастопольского филиала МГУ объединились в Лигу наблюдателей Крыма и Севастополя для наблюдения за выборами в Единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила координатор Лиги, общественный деятель Вероника Аксютина.

"Лига наблюдателей Крыма и Севастополя будет следить за тем, чтобы в Единый день голосования выборы прошли в соответствии с законодательными нормами. Для студентов это отличная практика, возможность получить бесценный опыт в сфере избирательного права и проявить свою активную гражданскую позицию", - рассказала Аксютина о целях организации.

По ее словам, в настоящее время в состав Лиги входят 50 человек - это студенты вузов, обучающиеся специальностям гуманитарного направления, в том числе будущие госуправленцы. Планируется, что к моменту проведения выборов количество участников возрастет вдвое. Присоединиться к Лиге наблюдателей Крыма и Севастополя может любой желающий старше 18 лет.

В Единый день голосования, 10 сентября, в Севастополе пройдут первые в истории города выборы губернатора, кроме того, пройдет голосование по довыборам в региональный парламент и муниципальные образования.