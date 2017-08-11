В Севастополе студенты создали Лигу наблюдателей за выборами

"Ливерпуль" не будет продавать футболиста КоутиньоСпорт 11 августа, 12:48
Стоп-кран: продолжит ли падение рейтинг команды АбэМеждународная панорама 11 августа, 12:30
Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК "Крылья Советов"Спорт 11 августа, 12:28
РЖД тестируют дорогу в обход УкраиныЭкономика и бизнес 11 августа, 12:14
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57Армия и ОПК 11 августа, 12:11
Неймар пропустит матч второго тура чемпионата ФранцииСпорт 11 августа, 12:06
Из Поволжья в Мекку: в этом году в хадж из ПФО отправится около 3 тыс. человекОбщество 11 августа, 12:06
В Забайкалье восстановили уникальный буддийский храм, сгоревший в 2014 годуСибирь 11 августа, 12:05
Борзаковский: ситуация с инфекцией в отеле не помешает легкоатлетке Ласицкене на ЧМ-2017Спорт 11 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Студенты Севастопольского государственного университета и Севастопольского филиала МГУ объединились в Лигу наблюдателей Крыма и Севастополя для наблюдения за выборами в Единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила координатор Лиги, общественный деятель Вероника Аксютина.
"Лига наблюдателей Крыма и Севастополя будет следить за тем, чтобы в Единый день голосования выборы прошли в соответствии с законодательными нормами. Для студентов это отличная практика, возможность получить бесценный опыт в сфере избирательного права и проявить свою активную гражданскую позицию", - рассказала Аксютина о целях организации.
По ее словам, в настоящее время в состав Лиги входят 50 человек - это студенты вузов, обучающиеся специальностям гуманитарного направления, в том числе будущие госуправленцы. Планируется, что к моменту проведения выборов количество участников возрастет вдвое. Присоединиться к Лиге наблюдателей Крыма и Севастополя может любой желающий старше 18 лет.
В Единый день голосования, 10 сентября, в Севастополе пройдут первые в истории города выборы губернатора, кроме того, пройдет голосование по довыборам в региональный парламент и муниципальные образования.