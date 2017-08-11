Минтруд намерен утвердить план мер в рамках реформы психоневрологических интернатов

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минтруд России предлагает утвердить концепцию реформирования психоневрологических интернатов (ПНИ) и в ближайшее время утвердит план мероприятий в рамках реформы. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.
"Считаю необходимым подготовить концепцию реформирования деятельности психоневрологических интернатов, в котором был бы отражен наш общий взгляд на данный вопрос. Целесообразно утвердить концепцию распоряжением правительства Российской Федерации по аналогии с концепцией развития ранней помощи детям-инвалидам", - цитирует пресс-служба министерства выступление главы Минтруда Максима Топилина на заседании рабочей группы по проработке основных подходов к реформированию деятельности ПНИ.
Конкретные действия по реформированию ПНИ будут содержаться в плане мероприятий по реформированию деятельности психоневрологических интернатов в субъектах РФ, сообщает пресс-служба. В настоящее время проект плана дорабатывается министерством с учетом замечаний и предложений, поступивших от членов рабочей группы, добавили в Минтруде.
В 2016 году была создана рабочая группа по проработке основных подходов к реформированию деятельности ПНИ. В ее состав вошло около 50 представителей общественных организаций, благотворительных фондов, образовательных учреждений, ПНИ, федеральных и региональных органов власти.
По данным Росстата, на 1 января 2017 года в России функционируют 523 ПНИ, в которых проживают более 157 тысяч человек.