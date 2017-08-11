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Эколог: ДФО необходимы волонтерские центры для спасения морских млекопитающих

Общество
11 августа, 12:09 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Приемам оказания помощи животным и управлению лодкой добровольцев обучают морские биологи

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Ситуация с гренландским китом, который застрял в устье реки в Хабаровском крае, подтверждает необходимость создания в регионах Дальнего Востока волонтерских центров по спасению морских млекопитающих. Об этом сообщила ТАСС руководитель сахалинской общественной организации "Клуб Бумеранг", занимающейся экологическим воспитанием на Сахалине, Валентина Мезенцева.

"В прибрежных городах люди часто видят ситуации, когда морским млекопитающим нужна помощь. Животные попадают в сети, выбрасываются на берег, получают травмы. В местных новостях мы можем увидеть, что кто-то взял животное, перенес на руках или вообще перевез на машине и выпустил где-то в море", - сказала она.

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Мезенцева рассказала, что проект "Сахалин: Человек и Море" по спасению морских млекопитающих заработал на острове весной 2017 года. Клуб собрал группу волонтеров-спасателей, которая несколько месяцев знакомилась с биологией морских млекопитающих, приемами оказания помощи, управлению лодкой. Волонтеров консультируют ведущие морские биологи,которые изучают морских млекопитающих.

"Волонтеры на Сахалине знают, как помочь морским млекопитающим, не навредив им. Подобные волонтерские отряды надо создавать во всех субъектах ДФО",- отметила она.

Руководитель клуба рассказала, что осенью планируется выезжать в районы области и расширять группу волонтеров. "Чтобы информаторы были и во всех районах, и, конечно, по всему Дальнему Востоку", - отметила она.

Спасение кита

13-метровый гренландский кит, спасаясь от стаи касаток, оказался заперт в мелководной речке, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Охотском море. Животное было травмировано и сильно напугано. Ученые и специалисты МЧС ждали ночного прилива, чтобы помочь киту выбраться из ловушки и проводить его подальше от берега.

По данным ФГБУ "Заповедное Приамурье", госинспекторы, работающие в островном нацпарке "Шантарские острова", поливали кита водой из противопожарных помп. После прилива кит освободился и ушел в море.

Шантарские острова - архипелаг площадью 2,5 тыс. кв. км в Охотском море, административно - Тугуро- Чумиканский район Хабаровского края. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей - сивуча и ларги, вблизи архипелага проходят маршруты миграции гренландских китов. Территория архипелага - особо охраняемая в статусе национального парка "Шантарские острова".

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