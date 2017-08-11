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Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов по сохранению популяции снежных барсов

Общество
11 августа, 12:06 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Актер призвал власти некоторых стран к решительным действиям по спасению этого вида

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БИШКЕК, 11 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов, направленные на сохранение популяции снежных барсов на Земле, а лидеров некоторых стран - предпринять решительные действия по спасению этого вида. Соответствующий призыв актер разместил на своей странице в Instagram, подписчиками которой являются 18 млн человек.

We’re losing snow leopards at an alarming rate due to habitat destruction, human-wildlife conflict and poaching. Sign @world_wildlife’s petition and urge the leaders of snow leopard range countries to #SaveSnowLeopards. Link in bio.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

По словам Ди Каприо, он предлагает всем желающим подписать петицию, где содержится обращение к лидерам 12 стран, которые в нынешнем году соберутся в столице Киргизии на международный форум, посвященный проблемам сохранения снежных барсов.

"Руководители и представители правительств 12 стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций 23-25 августа соберутся в Бишкеке на международный форум по защите снежного барса и его экосистем", - говорится на официальном сайте предстоящего мероприятия.

Как утверждают организаторы форума, главной целью его проведения является "дальнейшее укрепление усилий" ряда стран по защите снежного барса и активизация поддержки со стороны мирового сообщества плана "обеспечения 20 ландшафтов для снежного барса к 2020 году".

По данным ряда международных организаций по защите животных, в настоящее время в мире насчитывается всего около 3 тыс. особей снежного барса. Обитает он в основном в высокогорных районах Китая, Киргизии, Монголии, Непала, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Узбекистана.

Как утверждают киргизские ученые, еще в конце прошлого столетия республика по количеству обитающих в ней барсов занимала второе место в мире после Китая. В Киргизии в тот период их насчитывалось до 1 тыс. особей, однако за последние 15-20 лет ситуация резко изменилась, численность илбирсов (так в Киргизии называют снежных барсов) сократилась до 200-250 особей.

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Персоны
Ди Каприо, Леонардо
Страны
США Непал Китай Монголия Киргизия Казахстан Афганистан Узбекистан Таджикистан
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