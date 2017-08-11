Хадж в 2017 году смогут совершить 23 тыс. 500 россиян

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Святые места Мекки и Медины в рамках хаджа в 2017 году смогут посетить более 23 тыс. россиян.
Об этом первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов рассказал в ходе видеомоста Москва - Симферополь - Казань, посвященного началу хаджа.
"В этом году общая квота российских мусульман составит 23 тыс. 500 мест", - сообщил Аббясов. Он также отметил, что квота для РФ была дополнительно увеличена на 3 тыс. человек по сравнению с другими странами из-за большого числа желающих совершить паломничество.
В 2016 году квота составляла 16 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в этом году хадж совершат 17 тыс. российских мусульман.