Хадж в 2017 году смогут совершить 23 тыс. 500 россиян

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Святые места Мекки и Медины в рамках хаджа в 2017 году смогут посетить более 23 тыс. россиян.

Об этом первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов рассказал в ходе видеомоста Москва - Симферополь - Казань, посвященного началу хаджа.

"В этом году общая квота российских мусульман составит 23 тыс. 500 мест", - сообщил Аббясов. Он также отметил, что квота для РФ была дополнительно увеличена на 3 тыс. человек по сравнению с другими странами из-за большого числа желающих совершить паломничество.

В 2016 году квота составляла 16 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в этом году хадж совершат 17 тыс. российских мусульман.