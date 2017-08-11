Власти: коренные народы должны получать доходы от компаний, работающих на их территории

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) должны входить в число акционеров сырьевых компаний, работающих в местах их традиционного обитания, сообщил в пятницу замначальника департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Иван Курбатов.

"Мы могли бы использовать опыт Канады, когда коренные малочисленные народы входят в состав акционеров компаний, осваивающих недра в местах их традиционного проживания, и получают определенный процент от доходов недропользователей", - сказал Курбатов на круглом столе Ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края.

По его словам, такая схема была бы более прозрачной, нежели сейчас, когда коренные этносы получают разовые компенсации при освоении природных ископаемых на их территории. Курбатов отметил, что бывают случаи, когда договор с коренными жителями заключен, а деньги им так и не перечислили. Тогда представители КМНС просят отозвать лицензию у недропользователя. По его мнению, сырьевые компании вряд ли согласятся на такие меры, так как им выгоднее делать разовые выплаты.

Курбатов добавил, что также необходимо наделить коренные народы функциями экологического контроля за недропользователями в местах традиционного проживания.