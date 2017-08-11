Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти: коренные народы должны получать доходы от компаний, работающих на их территории

Общество
11 августа, 12:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, августа. /ТАСС

Народы Севера также необходимо наделить функциями экологического контроля за недропользователями в местах традиционного проживания

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) должны входить в число акционеров сырьевых компаний, работающих в местах их традиционного обитания, сообщил в пятницу замначальника департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Иван Курбатов.

"Мы могли бы использовать опыт Канады, когда коренные малочисленные народы входят в состав акционеров компаний, осваивающих недра в местах их традиционного проживания, и получают определенный процент от доходов недропользователей", - сказал Курбатов на круглом столе Ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края.

По его словам, такая схема была бы более прозрачной, нежели сейчас, когда коренные этносы получают разовые компенсации при освоении природных ископаемых на их территории. Курбатов отметил, что бывают случаи, когда договор с коренными жителями заключен, а деньги им так и не перечислили. Тогда представители КМНС просят отозвать лицензию у недропользователя. По его мнению, сырьевые компании вряд ли согласятся на такие меры, так как им выгоднее делать разовые выплаты.

Курбатов добавил, что также необходимо наделить коренные народы функциями экологического контроля за недропользователями в местах традиционного проживания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама