"Марш живых" прошел в Ростове в память о казненных в Змиёвской балке в 1942 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Имена 3,6 тыс. человек, казненных в августе 1942 года в Змиёвской балке Ростова-на-Дону, установлены, однако на самом деле их больше. Об этом рассказал ТАСС президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер в преддверии "Марша живых", который прошел 11 августа в 75-ю годовщину трагических событий.

"На сегодняшний день установлено 3600 имен. На самом деле, известно больше, но эта цифра подтверждена институтом "Яд Вашем" в Израиле. Они собирают свидетельские показания, находят домовые книги, прописки, регистрацию, подтверждают, что нет двойного счета. По опыту могу сказать, что обычно удается установить четвертую часть захороненных, гораздо реже - половину", - сказал он.

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По словам главы РЕК, в братских могилах Змиёвской балки похоронены не только ростовчане еврейской национальности. "Первыми жертвами стали советские военнопленные, которые и рыли эти могилы. Там были похоронены и подпольщики, и партизаны, пациенты госпиталей и больниц, всего около 27 тыс. человек, из которых около 10 тыс. не евреи. Таким образом, это трагедия не только для нас как еврейской общины, это трагедия всего города и всей страны", - подчеркнул Каннер.

Несмотря на огромное число жертв, об этой трагедии знает относительно немного людей. Каннер полагает, что это связано с исторической традицией СССР, где в качестве главного символа зверств фашизма был выбран Бабий Яр на Украине, где было убито порядка 200 тыс. человек.

"Весь Советский Союз знал, что самое большое захоронение жертв войны - это Бабий Яр. Тогда были другие масштабы, но сегодня мы живем в России, и это (Змиёвская балка - прим. ТАСС) - самое крупное захоронение тех, кто был именно целенаправленно и одномоментно убит на территории нашей страны", - добавил руководитель Российского еврейского конгресса. Он выразил надежду на то, что это место со временем попадет в учебники и станет "российским Бабьим Яром".

Задача простых людей, историков, поисковиков, по словам Каннера, заключается в восстановлении имен жертв войны. Он говорит, что работа по установлению жертв фашизма ведется по всей стране - в Калмыкии, на Ставрополье, в Краснодарском крае, Воронежской, Орловской, Смоленской, Брянской, Тверской, Псковской областях. При этом акцент делается не на поиск захоронений, а целый комплекс мер.

"Работы много и она многоплановая. Мало найти место, его нужно огородить, установить памятник, искать в архивах, кто здесь похоронен. В 2016 году обустроено 15 таких мест, в этом году мы надеемся перешагнуть цифру 20", - подчеркнул Каннер.

Искать компромисс

В связи с принятием в Польше так называемого закона о декоммунизации, из-за чего под угрозой сноса оказались памятники советским воинам, на которых размещены изображения серпа и молота, звезд и других советских символов, глава РЕК предлагает искать компромиссы, поскольку "одними протестами ситуацию не решить".

"Закон принят, мы можем обижаться сколько угодно, но нужно искать выход, - убежден он. - К примеру, нанять архитекторов и приводить памятники в соответствие с этим документом. Другого выхода нет, мы не можем заставить поляков принять другие законы, но мы можем изменить монументы, не снося их. Важно отметить, что большинство простых поляков заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, они с уважением относятся к истории своей страны и нашему вкладу в освобождение Польши от фашизма. Надо просто спокойно и без эмоций договариваться ", - подчеркнул Каннер.

За последние годы, отмечает Каннер, в России усилился интерес к историческому прошлому. Глава РЕК подчеркнул необходимость начинать изучение истории с улицы и города, где родился человек.

"Наши люди зачастую относятся к официальной истории с некоторым подозрением, поскольку трактовки тех или иных событий за последние 30 лет менялись на прямо противоположные. У нас уделяется много внимания глобальным событиям, но мало истории города, района, улицы и даже дома. Нужно привить интерес к истории к своей малой родины, ведь этот интерес становится осязаемым", - сказал Каннер.