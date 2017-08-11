Образовательную программу "Машука" прошла уже тысяча участников форума

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Около тысячи участников завершившейся первой смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" прошли обучение по 30 направлениям образовательной программы. Об этом рассказала ТАСС руководитель образовательной и культурно-досуговой программ форума Любовь Крысина.

"В этом году мы увеличили образовательную программу с четырех до пяти дней. За это время каждый участник посетил минимум десять тем - серьезных, глобальных, с тренерами, которых мы собрали со всей страны", - рассказала она.

По словам Крысиной, в 2017 году форум посвятили объявленному в стране Году экологии.

"Концепция написана с точки зрения всех аспектов: экологии региона, экологии общества, экологии информации, экологии коммуникации, экологии здоровых отношений - всего, что связано с чистотой внутри и чистотой снаружи, чистотой мысли и чистотой действий, которые человек совершает, чтобы наш мир становился лучше. Эту идею мы и пытаемся реализовывать. Первая смена посвящена экологии региона, вторая - экологии общества", - сказала Крысина.

Новые подходы

По ее словам, нововведением 2017 года стала возможность для участников форума самостоятельно формировать свою образовательную программу, выбирая необходимые тренинги, мастер-классы, площадки партнеров форума или альтернативные занятия.

"В этом году мы предложили всем участникам самостоятельно строить свой вектор развития. Мы предлагаем им на выбор ежедневно 30 тем тренингов основной образовательной программы, и они выбирают те, которые им наиболее интересны, помогут реализовать свои проекты, дойти к поставленной ими для себя цели", - рассказывает Крысина.

В число образовательных направлений включен нетворкинг. Организована индивидуальная и групповая подготовка к защите проектов: в течение дня работают специальные шатры, где можно пройти предзащиту с экспертами, провести работу над ошибками, отработать ораторское искусство и презентацию. "Также мы запустили онлайн-канал для круглосуточной обратной связи с участниками", - отметила Крысина.

Тренеры-практики

Занятия на форуме, по ее словам, спланированы так, чтобы и новичкам помочь реализовать свои идеи, и опытным проектировщикам предоставить новые технологии и знания. Работу ведут 15 профессиональных тренеров, приехавших на форум со всей России.

"Тренеров мы отобрали исключительно практиков. Если у тебя нет бизнеса, ты сам не умеешь его вести - ты не можешь вести тренинги, связанные с предпринимательством. Если у тебя нет научных разработок - ты не можешь вести тренинги с научным содержанием, и так далее. Кого-то мы взяли из руководителей Сбербанка, где-то пригласили директоров школ личностного роста", - сказала Крысина.

При этом все тренеры знают специфику Северо-Кавказского федерального округа, говорит она, и тренеры "создавали свои специальные, авторские программы под участников форума".

Вторая смена

Вторая и последняя смена "Машука-2017" начнет работу в день заезда, 12 августа.

"Вторую смену, посвященную экологии общества, мы ориентируем больше на развитие человека, развитие социума, его влияние. Это информация, безопасность, спорт, здоровый образ жизни, патриотизм, лидерство, общество. Здесь также будут использованы новые решения и подходы, уже проверенные в первую смену", - рассказала Крысина.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2017" проходит в Пятигорске в восьмой раз, первая смена форума началась 5 августа и завершилась 11 августа, вторая пройдет с 12 по 19 августа. В работе форума принимают участие 2 тыс. человек, в том числе гости из-за рубежа. Было подано рекордное для "Машука" количество заявок на участие в форуме - более 5,2 тыс.

Грантовый фонд форума составляет 85,5 млн рублей, которые будут распределены между победившими в конкурсе 105 индивидуальными проектами и 20 заявками от юридических лиц.

Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.