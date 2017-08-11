Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пропавший экипаж Леваневского будут искать у берегов Аляски

Общество
11 августа, 15:29 UTC+3

13 августа исполнится 80 лет со дня исчезновения над Арктикой самолета легендарного советского летчика

Поделиться
Материал из 1 страницы
Штурман В. Левченко, радист Н. Галковский, командир экипажа С. Леваневский, второй пилот Н. Кастанаев, бортинженер Н. Годовиков, 12 августа 1937 года

Штурман В. Левченко, радист Н. Галковский, командир экипажа С. Леваневский, второй пилот Н. Кастанаев, бортинженер Н. Годовиков, 12 августа 1937 года

© Wikimedia Commons

Очередная экспедиция по поиску останков самолета и экипажа Сигизмунда Леваневского может отправиться к берегам Аляски в апреле 2018 года, если исследователям удастся найти средства на ее проведение. Об этом сообщил ТАСС руководитель прошлой экспедиции, действительный член РГО, журналист и кинорежиссер Юрий Сальников.

Леваневский — один из первых Героев Советского Союза, награжденный за участие в спасении команды и пассажиров ледокола "Челюскин" в 1934 году. Самолет с его экипажем бесследно пропал над Арктикой 13 августа 1937 года.

В 2013 году, на заседании попечительского совета Русского географического общества, президент РФ Владимир Путин поручил найти место гибели Леваневского и пяти его товарищей. Тогда же исследователям был выделен грант, которого хватило на две экспедиции. Какую работу им удалось проделать, и где предположительно находятся обломки самолета — в материале ТАСС.

Последний полет

В 1930-е весь мир следил за беспосадочными перелетами из СССР в США после трансконтинентального перелета Чкалова. Летчик Леваневский, прославившийся участием в операции по спасению пассажиров затонувшего парохода "Челюскин", предпринимал попытку такого перелета в 1935-м, но не смог добраться из Москвы до Сан-Франциско и сел на аэродроме в Новгородской области. В 1937-м пилот с экипажем из пяти человек решил добраться до Аляски. В свой последний полет экспериментальный четырехмоторный самолет ДБ-А с бортовым номером Н-209 отправился 12 августа 1937 года. Первый пробный рейс по самой короткой межконтинентальной трассе Москва–Северный Полюс–Фэрбенкс (Аляска), оборвался 13 августа в 17:58 по московскому времени.

Дочь радиста экипажа экипажа С. Леваневского Галина Галковская-Айвазян

Дочь радиста экипажа С. Леваневского Галина Галковская-Айвазян

© Андрей Махонин/ТАСС
Дочь радиста экипажа С. Леваневского Галина Галковская-Айвазян
© Андрей Махонин/ТАСС

"Поскольку мой папа был радистом в этом экипаже, я слушала каждый день радио в Чкаловске, в комнате для полетов, — рассказала дочь радиста Николая Галковского Галина Галковская-Айвазян. — И мы сидели — я, мама, бабушка — и каждый звук, что он передавал, слушали. И потом он передал — я помню, как сейчас: "Перелетаем Северный полюс, высота 4 600 метров, и один мотор вышел из строя…" Дальше гудки — и все".

Организованные сразу после пропажи экипажа поиски не дали результатов, а после начала Второй Мировой войны о необходимости найти Леваневского и его самолет надолго забыли.

Злой рок поисковиков

К 1980-м годам исследователи и полярники определили несколько мест, где мог завершиться перелет экипажа Н-209. По одной из версий, самолет сошел с курса и потерпел крушение в Якутии, на озере Себян-Кюель. "Действительно, это очень на правду похоже, потому что на озере нашли металл, на котором выцарапано шесть фамилий", — говорит Галковская-Айвазян. Однако табличка была в плохом состоянии, и на ней были видны концовки "…ский" двух длинных фамилий в списке — верхней и нижней, предположительно — "Галковский" и "Леваневский".

Смотрите также
Георгий Байдуков, Валерий Чкалов и Александр Беляков

Трое русских над полюсом: как "разболтанный командир" Чкалов стал героем

Нашел табличку исследователь Евгений Попов. Однако его экспедиция тоже окончилась трагически. "Они сообщили в Москву, и они полетели с этим куском железа, и они погибли — это просто какой-то рок. Вертолет этот разбился, и все погибли — это было в 1985 году", — рассказала Галковская-Айвазян.

Предположение, что ДБ-А упал на территории Якутии, основывалось на том, что у самолета отказал правый мотор, а два левых продолжали работать, создавая более мощную тягу, и самолет свернул с курса. Экспедиция газеты "Советская Россия", организованная в том же 1985 году, пыталась доказать, что этого не могло случиться. Специалисты указывали на то, что теоретически такое развитие событий было возможно, но практически — вряд ли, хотя бы потому, что штурман экипажа — Виктор Левченко — был одним из лучших морских и авиационных штурманов того времени.

Поиски у мыса Оликток

Юрий Сальников, около 40 лет посвятивший поискам пропавшего экипажа, уверен, что искать останки Леваневского и его экипажа необходимо у берегов Аляски. "Поиски необходимо вести в восьми милях от мыса Оликток — это самый восточный мыс, а дальше — граница с Канадой", — рассказал он. По словам исследователя, в этом месте уже обнаружены подводные аномалии, указывающие, что на дне находятся посторонние предметы.

Руководитель поисковой группы, действительный член РГО Юрий Сальников

Руководитель поисковой группы, действительный член РГО Юрий Сальников

© Андрей Махонин/ТАСС
Руководитель поисковой группы, действительный член РГО Юрий Сальников
© Андрей Махонин/ТАСС

Планируется, что вместе с российскими специалистами на поиски останков пропавшего летчика и его команды отправятся участник прошлых поисковых экспедиций, директор института геофизики Фэрбенкса (Аляска) Дэвид Стоун и канадский специалист по поиску самолетов и кораблей, затонувших в океане, Билл Тума.

Экспедиции исследователей из США уже искали близ Оликтока исчезнувший экипаж Леваневского в 1987, 1990, 2001 годах. В 2013 и 2015 году под руководством Сальникова прошли две экспедиции на средства гранта Русского географического общества (РГО), которые не увенчались успехом. Однако ученые смогли собрать свидетельства нескольких местных жителей, которые в детстве слышали звук ревущего мотора падающего самолета.

Состоится ли очередная поисковая экспедиция — зависит от того, удастся ли ее организаторам найти средства. "Нам нужно $30–40 тыс. на проведение экспедиции. Дэвид Стоун организовал сбор средств чрез краудфандинг (добровольные пожертвования), но нам удалось собрать пока лишь $5 тыс.", — сообщил Юрий Сальников.

Галина Полоскова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Трамп заявил, что США подготовили военный ответ на действия КНДР
4
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
5
Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей
6
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама