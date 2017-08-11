Пропавший экипаж Леваневского будут искать у берегов Аляски

Очередная экспедиция по поиску останков самолета и экипажа Сигизмунда Леваневского может отправиться к берегам Аляски в апреле 2018 года, если исследователям удастся найти средства на ее проведение. Об этом сообщил ТАСС руководитель прошлой экспедиции, действительный член РГО, журналист и кинорежиссер Юрий Сальников.

Леваневский — один из первых Героев Советского Союза, награжденный за участие в спасении команды и пассажиров ледокола "Челюскин" в 1934 году. Самолет с его экипажем бесследно пропал над Арктикой 13 августа 1937 года.

В 2013 году, на заседании попечительского совета Русского географического общества, президент РФ Владимир Путин поручил найти место гибели Леваневского и пяти его товарищей. Тогда же исследователям был выделен грант, которого хватило на две экспедиции. Какую работу им удалось проделать, и где предположительно находятся обломки самолета — в материале ТАСС.

Последний полет

В 1930-е весь мир следил за беспосадочными перелетами из СССР в США после трансконтинентального перелета Чкалова. Летчик Леваневский, прославившийся участием в операции по спасению пассажиров затонувшего парохода "Челюскин", предпринимал попытку такого перелета в 1935-м, но не смог добраться из Москвы до Сан-Франциско и сел на аэродроме в Новгородской области. В 1937-м пилот с экипажем из пяти человек решил добраться до Аляски. В свой последний полет экспериментальный четырехмоторный самолет ДБ-А с бортовым номером Н-209 отправился 12 августа 1937 года. Первый пробный рейс по самой короткой межконтинентальной трассе Москва–Северный Полюс–Фэрбенкс (Аляска), оборвался 13 августа в 17:58 по московскому времени.

Развернуть Дочь радиста экипажа С. Леваневского Галина Галковская-Айвазян © Андрей Махонин/ТАСС Дочь радиста экипажа С. Леваневского Галина Галковская-Айвазян © Андрей Махонин/ТАСС

"Поскольку мой папа был радистом в этом экипаже, я слушала каждый день радио в Чкаловске, в комнате для полетов, — рассказала дочь радиста Николая Галковского Галина Галковская-Айвазян. — И мы сидели — я, мама, бабушка — и каждый звук, что он передавал, слушали. И потом он передал — я помню, как сейчас: "Перелетаем Северный полюс, высота 4 600 метров, и один мотор вышел из строя…" Дальше гудки — и все".

Организованные сразу после пропажи экипажа поиски не дали результатов, а после начала Второй Мировой войны о необходимости найти Леваневского и его самолет надолго забыли.

Злой рок поисковиков

К 1980-м годам исследователи и полярники определили несколько мест, где мог завершиться перелет экипажа Н-209. По одной из версий, самолет сошел с курса и потерпел крушение в Якутии, на озере Себян-Кюель. "Действительно, это очень на правду похоже, потому что на озере нашли металл, на котором выцарапано шесть фамилий", — говорит Галковская-Айвазян. Однако табличка была в плохом состоянии, и на ней были видны концовки "…ский" двух длинных фамилий в списке — верхней и нижней, предположительно — "Галковский" и "Леваневский".

Нашел табличку исследователь Евгений Попов. Однако его экспедиция тоже окончилась трагически. "Они сообщили в Москву, и они полетели с этим куском железа, и они погибли — это просто какой-то рок. Вертолет этот разбился, и все погибли — это было в 1985 году", — рассказала Галковская-Айвазян.

Предположение, что ДБ-А упал на территории Якутии, основывалось на том, что у самолета отказал правый мотор, а два левых продолжали работать, создавая более мощную тягу, и самолет свернул с курса. Экспедиция газеты "Советская Россия", организованная в том же 1985 году, пыталась доказать, что этого не могло случиться. Специалисты указывали на то, что теоретически такое развитие событий было возможно, но практически — вряд ли, хотя бы потому, что штурман экипажа — Виктор Левченко — был одним из лучших морских и авиационных штурманов того времени.

Поиски у мыса Оликток

Юрий Сальников, около 40 лет посвятивший поискам пропавшего экипажа, уверен, что искать останки Леваневского и его экипажа необходимо у берегов Аляски. "Поиски необходимо вести в восьми милях от мыса Оликток — это самый восточный мыс, а дальше — граница с Канадой", — рассказал он. По словам исследователя, в этом месте уже обнаружены подводные аномалии, указывающие, что на дне находятся посторонние предметы.

Развернуть Руководитель поисковой группы, действительный член РГО Юрий Сальников © Андрей Махонин/ТАСС Руководитель поисковой группы, действительный член РГО Юрий Сальников © Андрей Махонин/ТАСС

Планируется, что вместе с российскими специалистами на поиски останков пропавшего летчика и его команды отправятся участник прошлых поисковых экспедиций, директор института геофизики Фэрбенкса (Аляска) Дэвид Стоун и канадский специалист по поиску самолетов и кораблей, затонувших в океане, Билл Тума.

Экспедиции исследователей из США уже искали близ Оликтока исчезнувший экипаж Леваневского в 1987, 1990, 2001 годах. В 2013 и 2015 году под руководством Сальникова прошли две экспедиции на средства гранта Русского географического общества (РГО), которые не увенчались успехом. Однако ученые смогли собрать свидетельства нескольких местных жителей, которые в детстве слышали звук ревущего мотора падающего самолета.

Состоится ли очередная поисковая экспедиция — зависит от того, удастся ли ее организаторам найти средства. "Нам нужно $30–40 тыс. на проведение экспедиции. Дэвид Стоун организовал сбор средств чрез краудфандинг (добровольные пожертвования), но нам удалось собрать пока лишь $5 тыс.", — сообщил Юрий Сальников.

Галина Полоскова