Биостационары крупнейшего заповедника России "Заповедники Таймыра" обеспечат интернетом

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КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Биостационары "Заповедников Таймыра", где ученые ведут исследовательскую деятельность, обеспечат телефонной связью и выходом в интернет. Об этом в пятницу сообщили в дирекции заповедника.
"Руководство дирекции приняло решение создать на четырех основных стационарах "Заповедников Таймыра" постоянную телефонную связь и даже выход в интернет. Закупленное в этом году оборудование еще весной было доставлено на объекты, летом начали монтаж и наладку", - сообщили в дирекции.
"Заповедники Таймыра" находятся на самом севере Красноярского края, где слабо развита связь и интернет. Расстояния между кордонами, расположенными в ненаселенной местности, достигают нескольких сотен километров. Зачастую именно от коммуникации зависит на только работа биостационара, но и здоровье, а иногда и жизнь сотрудников. Сейчас связь обеспечивается с помощью спутниковых телефонов.
Как рассказали ТАСС в заповеднике, уже было проведено тестовое подключение. "Рассчитываем, что осенью связь будет постоянной", - сказал собеседник агентства.
Весной 2013 года три северных заповедника Сибири - Путоранский, Большой Арктический и Таймырский - были объединены в ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра". Ее площадь составляет почти 12 млн га. Большой Арктический заповедник - крупнейший в России и в Евразии - создан в 1993 году. Его берега омывают два моря Северного Ледовитого океана: Карское и море Лаптевых.
Заповедник "Путоранский" создан в 1988 году. Он также является одним из крупнейших в России и расположен в Заполярье, в средней части крупной горной страны - плато Путорана. Заповедник "Таймырский", вся территория которого находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты, образован в 1979 году.