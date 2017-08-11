Биостационары крупнейшего заповедника России "Заповедники Таймыра" обеспечат интернетом

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Биостационары "Заповедников Таймыра", где ученые ведут исследовательскую деятельность, обеспечат телефонной связью и выходом в интернет. Об этом в пятницу сообщили в дирекции заповедника.

"Руководство дирекции приняло решение создать на четырех основных стационарах "Заповедников Таймыра" постоянную телефонную связь и даже выход в интернет. Закупленное в этом году оборудование еще весной было доставлено на объекты, летом начали монтаж и наладку", - сообщили в дирекции.

"Заповедники Таймыра" находятся на самом севере Красноярского края, где слабо развита связь и интернет. Расстояния между кордонами, расположенными в ненаселенной местности, достигают нескольких сотен километров. Зачастую именно от коммуникации зависит на только работа биостационара, но и здоровье, а иногда и жизнь сотрудников. Сейчас связь обеспечивается с помощью спутниковых телефонов.

Как рассказали ТАСС в заповеднике, уже было проведено тестовое подключение. "Рассчитываем, что осенью связь будет постоянной", - сказал собеседник агентства.

Весной 2013 года три северных заповедника Сибири - Путоранский, Большой Арктический и Таймырский - были объединены в ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра". Ее площадь составляет почти 12 млн га. Большой Арктический заповедник - крупнейший в России и в Евразии - создан в 1993 году. Его берега омывают два моря Северного Ледовитого океана: Карское и море Лаптевых.

Заповедник "Путоранский" создан в 1988 году. Он также является одним из крупнейших в России и расположен в Заполярье, в средней части крупной горной страны - плато Путорана. Заповедник "Таймырский", вся территория которого находится в зоне сплошной многолетней мерзлоты, образован в 1979 году.