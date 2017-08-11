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Замминистра обороны РФ открыл памятник воину-альпинисту в Приэльбрусье

Общество
11 августа, 13:57 UTC+3 ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/ 11, августа. /ТАСС

Николай Панков подчеркнул, что на месте открытия монумента в 1935 году была создана первая школа подготовки военных альпинистов

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ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 11 августа. /ТАСС/. Памятник воину-альпинисту открыт в пятницу в Центре горной подготовки и выживания "Терскол" Минобороны России в рамках закрытия конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2017.

"Памятник, который на века увековечил великий подвиг воина-альпиниста. Место установки памятника выбрано неслучайно. Именно здесь, в Терсколе, в 1935 году была открыта первая школа подготовки военных альпинистов", - заявил на открытии статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

По его словам, в 1942 году были созданы двенадцать горнострелковых отрядов. В годы Великой Отечественной войны спортсмены-альпинисты и воины, имевшие хорошую физическую подготовку, вели бои на Эльбрусе и в Приэльбрусье с немецко-фашистскими захватчиками.

"Их подвиг живет в нас и будет жить всегда. Особые слова благодарности - студии военных художников имени Грекова Министерства обороны России", - заключил Панков.

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Персоны
Панков, Николай Александрович
Темы
Международные армейские игры
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