Замминистра обороны РФ открыл памятник воину-альпинисту в Приэльбрусье

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ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 11 августа. /ТАСС/. Памятник воину-альпинисту открыт в пятницу в Центре горной подготовки и выживания "Терскол" Минобороны России в рамках закрытия конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2017.
"Памятник, который на века увековечил великий подвиг воина-альпиниста. Место установки памятника выбрано неслучайно. Именно здесь, в Терсколе, в 1935 году была открыта первая школа подготовки военных альпинистов", - заявил на открытии статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.
По его словам, в 1942 году были созданы двенадцать горнострелковых отрядов. В годы Великой Отечественной войны спортсмены-альпинисты и воины, имевшие хорошую физическую подготовку, вели бои на Эльбрусе и в Приэльбрусье с немецко-фашистскими захватчиками.
"Их подвиг живет в нас и будет жить всегда. Особые слова благодарности - студии военных художников имени Грекова Министерства обороны России", - заключил Панков.