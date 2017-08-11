В Новгородской области начали ремонт дорог по поручению президента

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Масштабный ремонт дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей начался в Новгородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Среди ремонтируемых дорог - трасса "Крестцы - Окуловка - Боровичи", ремонт которой поручил профинансировать президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин поручил правительству совместно с властями Новгородской области представить предложения об оказании государственной поддержки бюджету региона за счет дополнительных доходов федерального бюджета для ремонта двух автодорог - трассы "Крестцы - Окуловка - Боровичи" (84 км) и трассы "Валдай - Боровичи" (76 км).

"Новгородавтодор" заключил государственные контракты с двумя дорожными организациями по ремонту участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 190 км. Общая сумма контрактов составляет почти 1 млрд рублей. Подрядчики уже приступили к выполнению работ", - сказал замгубернатора региона Александр Дронов, его слова процитировали в пресс-службе.

В рамках контрактов будут отремонтированы участки на пяти автодорогах. Работы планируется закончить 31 августа 2018 года, сообщает пресс-служба.

Дорога "Крестцы - Окуловка - Боровичи", соединяющая три районных центра, не ремонтировалась около 30 лет. Трасса вошла в сеть опорных дорог общей протяженностью в 2390 км, которые будут ремонтироваться в первую очередь, рассказал ранее ТАСС врио губернатора региона Андрей Никитин. По его словам, ежегодно в Новгородской области за счет ремонта будут сокращать протяженность ненормативных дорог на 10%, в настоящее время в регионе не отвечают нормам около 80% дорог.