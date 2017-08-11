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Фонари около Московского вокзала в Петербурге могут убрать после инцидента с ребенком

Общество
11 августа, 14:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, августа. /ТАСС

Ранее вокруг фонарных столбов около вокзала были установлены металлические ограждения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Фонари около Московского вокзала в Санкт-Петербурге, которые являются объектом культурного наследия, могут быть демонтированы после падения фонаря на семилетнего мальчика. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Игоря Албина.

"Рассматривается вопрос о демонтаже чугунных фонарей при согласовании разработанного ОАО "РЖД" проекта реставрации здания Московского вокзала и передаче опор на ответственное хранение ОАО "РЖД", - говорится в сообщении. Профильным учреждениям также поручено провести инвентаризацию объектов уличного освещения.

Ранее сообщалось, что Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал ОАО "РЖД") установила металлические ограждения вокруг фонарных столбов около Московского вокзала, чтобы обезопасить их. Такие меры приняты до определения балансовой принадлежности и проведения ремонтных работ.

По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников, здание Николаевского вокзала было построено по проекту архитектора К. А. Тона, строительными работами руководил архитектор Р. А. Желязевич. В состав объекта культурного наследия "Вокзал Николаевский (Московский)" входят шесть чугунных фонарей на три светильника каждый, расположенных перед главным фасадом здания.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, около полудня по местному и московскому времени, фонарь упал на ребенка около входа в Московский вокзал. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, в тот же день его прооперировали в Детской городской больнице имени Раухфуса, сейчас он в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Главное следственное управления СК РФ по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту получения ребенком травмы по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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