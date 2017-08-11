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Источник: Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Турции

Общество
11 августа, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

По словам собеседника ТАСС, соответствующая информация была направлена в Ростуризм

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными для российских туристов. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве.

"Роспотребнадзор признал небезопасными для российских туристов условия в южных провинциях Турции и направил эту информацию в Ростуризм", - сообщил источник.

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Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего якобы многие туристы были вынуждены прервать отдых. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент министерство здравоохранения Турции не сообщало об ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением вируса Коксаки.

По информации Роспотребнадзора, энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. "К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды", - уточняется в сообщении ведомства. Вирус может поражать различные органы человека, в связи с чем есть различные формы заболевания. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к врачу.

Для профилактики энтеровирусных инфекций необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья только бутилированную воду.

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